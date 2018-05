Stan Wawrinka verliest meteen bij rentree in Rome Redactie

13 mei 2018

18u02

Bron: anp 0 Tennis Stan Wawrinka is bij zijn rentree op het graveltoernooi van Rome meteen onderuit gegaan. De 33-jarige Zwitser verloor in twee sets van de Amerikaan Steve Johnson: 6-4, 6-4.

Wawrinka gaf in februari geblesseerd op bij het toernooi van Marseille. De Zwitser kreeg daar opnieuw last van zijn knie, een blessure die hem vorig jaar ook al lang aan de kant hield en dwong tot twee operaties. Wawrinka stelde zijn rentree op het toernooi van Madrid eerder uit, maar bleek in Rome ook nog niet helemaal de oude. Johnson, de Amerikaanse nummer 55 van de wereld, brak de Zwitser in beide sets. Wawrinka kreeg in de tweede set twee breakpunten, maar wist die niet te benutten.