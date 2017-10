Stan Wawrinka breekt met Zweedse coach Redactie

Bron: Belga 0 Photo News Tennis Stan Wawrinka moet op zoek naar een nieuwe trainer. De samenwerking met zijn Zweedse coach Magnus Norman wordt na ruim vier jaar immers stopgezet, zo maakten beide partijen vandaag bekend.

Onder leiding van Norman won Wawrinka drie grandslamtoernooien: de Australian Open (2014), Roland Garros (2015) en de US Open (2016). Op de wereldranglijst bereikte hij de derde plaats, een positie lager dan Norman zelf ooit haalde. Die won zelf nooit een grandslam.

"Ik wil Magnus bedanken voor de vier bijzondere jaren die we samen hebben beleefd", zegt de 32-jarige Wawrinka in een persbericht. "Ik zal altijd dankbaar zijn voor de tijd en het werk dat hij in mij investeerde om mij sterker te maken en een drievoudig grandslamwinnaar te laten worden. Hij was niet alleen een lid van mijn team maar ook van mijn familie."

Norman (41) legt uit dat hij meer tijd met zijn naasten wil doorbrengen. "Ik heb twee jonge kinderen thuis en nu is de tijd gekomen om meer bij hen te zijn. Ik had mij geen betere speler kunnen wensen om mee te werken en dit is dus ook een van de moeilijkste beslissingen die ik al heb moeten nemen."

Voor Wawrinka was 2017 een seizoen met twee gezichten. Hij haalde de finale op Roland Garros en de halve finale op de Australian Open. Maar sinds zijn uitschakeling in de eerste ronde van Wimbledon begin juli speelde hij geen enkele wedstrijd meer door een knieblessure. Er volgde een operatie waardoor Wawrinka zijn titel op de US Open niet kon verdedigen. Eind december plant Wawrinka een comeback tijdens een exhibitietoernooi in Abu Dhabi.

