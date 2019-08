Sportieve Goffin feliciteert Medvedev na verloren finale: “Daniil, je speelt ongelooflijk!” IB

19 augustus 2019

01u30

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 19) heeft na zijn nederlaag tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 8) op het Masters 1.000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati zijn tegenstander gefeliciteerd. "Je hebt een ongelooflijke week achter de rug en je speelt ongelooflijk. (...) Ik denk dat je klaar bent voor New York", aldus een sportieve Goffin.

De Luikenaar verloor zondag in de finale van Medvedev. Die laatste haalde het tegen Goffin in twee sets met 7-6 (7/3) en 6-4 na 1 uur en 39 minuten en kroonde zich zo tot eindwinnaar van het Western & Southern Open (hard/6.056.280 dollar). De Rus mag zich met 44 zeges de meest succesvolle tennisser van dit jaar noemen. "Dit was een geweldige week", zei Medvedev met de beker voor de winnaar in Cincinnati in zijn handen.

Ook onze landgenoot houdt niettemin een goed gevoel over aan het Masters 1.000 toernooi. "Het is altijd een plezier om hier te spelen. Er heerst een fantastische sfeer. (...) De spelomstandigheden zijn niet makkelijk hier, met die warmte en vochtigheid, maar het is opnieuw een grote week geweest. We zullen zo voortdoen in New York en daarna", luidde het.