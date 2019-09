Sportfysioloog: “Clijsters staat er nu beter voor omdat chronische letsels konden herstellen” Redactie

18 september 2019

20u16

Bron: Telefacts

Sportfysioloog Peter Hespel (KU Leuven) acht de comeback van Kim Clijsters niet onmogelijk. Al moet ze wel een evenwicht vinden in haar trainingsopbouw. “Als je een tijdje uit het competitieve niveau bent geweest, kunnen die chronische letsels herstellen en sta je er beter voor. Anderzijds kan je op die zeven jaar veel hebben verloren op conditioneel en musculair vlak. En nu is ze enorm enthousiast over de terugkeer, maar als het even niet wil lukken volgens het schema dat ze in haar hoofd heeft, kan dat ook mentaal een serieuze klap geven.”