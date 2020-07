Spelers mogen maar drie gasten meebrengen naar US Open



Filip Dewulf

24 juli 2020

05u30 0 Tennis Ondanks de nog steeds stijgende ­coronacijfers in de Verenigde Staten en de mogelijke reisrestricties voor ­bepaalde landen blijft de Amerikaanse tennisfederatie voorbereidingen ­treffen voor de US Open (31 augustus-13 september).

De maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er in New York een bubbel van 600 tennissers en begeleiders kan ­gecreëerd worden, zijn rigoureus. ­Spelers en hun omkadering zullen bij aankomst in één van de twee officiële hotels – het eerder vooropgestelde hotel op JFK Airport is al afgevoerd – getest worden, waarna ze tot de uitslag op hun kamer moeten verblijven en pas bij een negatief resultaat toegelaten worden tot het Billy Jean King National Tennis Center, op een half uur rijden. Na twee dagen volgt al een tweede onderzoek. Gedurende de drie toernooiweken zullen ze regelmatig opnieuw getest worden.

Elke speler mag drie gasten meebrengen naar de US Open van wie één begeleider toegang krijgt tot de kleedkamers in het Arthur Ashe Stadium. Elke dag zal de temperatuur van de spelers gemeten worden en moeten ze een vragenlijst invullen om de site binnen te mogen. Ze zullen er ook te allen tijde mondmaskers moeten dragen tenzij ze trainen, fitnessen of een wedstrijd spelen. Voor aanvang moeten de spelers ook een ‘Legal Consent Waiver’ ondertekenen – wat waarschijnlijk zoveel betekent dat ze zullen afzien van gerechtelijke vervolging van de organisatie mochten ze toch het coronavirus oplopen – om te kunnen deelnemen aan deze US Open.

Eerder werd al meegedeeld dat er geen media en geen publiek aanwezig zullen zijn. Het Amerikaanse grandslamtoernooi zou normaliter op 20 augustus nog moeten voorafgegaan worden door het toernooi van Cincinnati op dezelfde ­locatie. Gisteren werd dan weer bekend dat de WTA heel het Chinese deel van de kalender, van 12 oktober tot 23 november, zal moeten schrappen. Een financiële aderlating voor de speelsters én de damestennisbond.

Lees ook:

Onze tennisexpert ziet hoe Clijsters ondanks lichte blessure tóch op de baan stond: “Op dít moment in haar carrière is dit niet zo opportuun”