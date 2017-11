Specialist Dick Norman over belang dubbelspel: "Door de keuze van Franse bondscoach wordt het plots wel heel andere dubbel" Dick Norman laat zijn licht schijnen op het dubbelspel Manu Henry

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Bemelmans (l) en De Loore staan voor een loodzware, maar niet onmogelijke opdracht Tennis Vier tornooizeges op het ATP-circuit, een finale op Roland Garros in 2009 én een halve finale op het gras van Wimbledon in datzelfde jaar. Dick Norman geldt nog steeds als één van de beste Belgische dubbelspelers ooit. Wij legden ons oor te luister bij de 2m03 lange West-Vlaming in aanloop naar het dubbelspel van de Davis Cupfinale. “Die dubbel wordt plots een heel andere match.”

Verrassing alom donderdag. Niet vaste routinier Nicolas Mahut, wél Richard Gasquet zal het aan de zijde van Pierre-Hugues Herbert opnemen in het dubbelspel. “De Franse coach heeft inderdaad wel voor een verrassing gezorgd door Mahut uit het dubbelspel te laten”, klinkt het bij Norman. “Mahut en Herbert zijn perfect op elkaar ingespeeld, maar toch kiest hij voor Gasquet. Doordat Herbert nu aan Gasquet gekoppeld is, wordt het plots een heel andere match. Het zal ietsje minder klikken. Nu, ze zijn wel nog steeds favoriet om de dubbel te winnen, want Herbert is natuurlijk een topper. Frankrijk heeft gewoonweg veel goede spelers.”



AFP Nicolas Mahut (l) aan de zijde van Pierre-Hugues Herbert tijdens de ATP World Tour Finals in Londen anderhalve week terug.

Mahut pronkt nochtans als zesde op de wereldranglijst van het dubbelspel. Hij en Herbert vormden steeds opnieuw een beresterk paar: in 2016 winst op de US Open, een jaar later herhaalden de twee landgenoten dat huzarenstukje op Wimbledon. Dit jaar wonnen ze de dubbeltornooien van Canada, Cincinnati en Rome. Indrukwekkend. Toch koos Frans bondscoach Yannick Noah, om een zuiver sportieve reden, niét voor Mahut. “Op het dubbelspel kan je absoluut trainen, maar voor Gasquet en Herbert is het natuurlijk kort dag. Zij gaan niet hetzelfde niveau kunnen behalen als het duo Mahut-Herbert”, stelt Norman. “Het is in elk geval een prachtige finale. Alles ligt open. Ruben Bemelmans en Joris De Loore hebben in de vorige Davis Cup-ontmoeting bewezen dat ook zij een sterke tandem kunnen vormen. Op de ATP-lijst spelen ze waarschijnlijk niet veel samen omdat ze uiteenlopende kalenders hebben. Maar ik ben er wel van overtuigd dat, moesten ze meer spelen, ook zij een mooie ranking kunnen krijgen. Ik denk dat hun prioriteit gewoon bij het enkelspel ligt.”



Photo News Ruben Bemelmans (l) en Joris De Loore goedlachs tijdens een trainingssessie deze week

"Goffin ook gevaarlijk in dubbelspel"

Norman, die in 2013 een punt zette achter zijn profcarrière als dubbelspeler, beseft maar al te goed het belang van het duel vandaag. Hij ziet in Goffin, die gisteren een ware demonstratie afleverde tegen maatje Pouille, ook een potentieel sterke dubbelaar. “Dikwijls is het dubbelspel doorslaggevend. Daarom blijft Frankrijk voor mij toch wel favoriet, ook al beginnen ze schrik te krijgen van Goffin. Goffin is echt sterk aan het serveren én hij is een fantastische retourneerder. Zijn volleys zijn de laatste jaren flink verbeterd, maar echt top is hij aan het net nog niet. De service en het retourneren zijn echter quasi de twee belangrijkste slagen in het dubbelspel. Ik denk dat Goffin in een dubbel dus ook heel gevaarlijk kan zijn. Het kan een beetje alle kanten op."

REUTERS David Goffin naast coach Johan Van Herck