Spanje en Duitsland na dag 1 in evenwicht in kwartfinale Davis Cup LPB

06 april 2018

18u03

Bron: Belga 0 Tennis Spanje en Duitsland staan na de eerste twee enkelspelen in de kwartfinale van de Davis Cup 1-1 gelijk.

Alexander Zverev (ATP 4) bracht Duitsland op het gravel in Valencia op voorsprong met winst tegen David Ferrer (ATP 33). De partij eindigde op 6-4, 6-2, 6-2. Nadien hing Rafael Nadal de bordjes weer gelijk. Het nummer één van de wereld klopte Philipp Kohlschreiber (ATP 34) met 6-2, 6-2, 6-3.

Zaterdag staat het dubbelspel op de agenda. De Spanjaarden Marc Lopez Tarres en Feliciano Lopez treffen dan in principe de Duitsers Jan-Lennard Struff en Tim Puetz. Zondag volgen de twee afsluitende enkelspelen. De winnaar van het duel neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk of Italië.