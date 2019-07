Spanjaard Ramos-Vinolas is eerste finalist in Gstaad - Bertens mag in Palermo om titel spelen Redactie

27 juli 2019

22u25

Bron: Belga 0 Tennis Albert Ramos-Vinolas (ATP 85) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/524.340 euro). De Spanjaard rekende in de halve eindstrijd in twee sets (7-6 (7/3) en 6-4) af met zijn landgenoot Pablo Andujar (ATP 79), het zevende reekshoofd.

In de finale treft Ramos-Vinolas de winnaar van de andere halve finale, die later op de dag wordt afgewerkt tussen de Portugees Joao Sousa (ATP 49), het vijfde reekshoofd, en de Duitser Cedrik-Marcel Stebe (ATP 455). Stebe moest eerder vandaag nog zijn kwartfinale in Gstaad afwerken en had daarvoor meer dan twee uur nodig. Sousa lijkt dus duidelijk in het voordeel.

Voor de 31-jarige Ramos-Vinolas wordt het zijn zevende ATP-finale. Hij kon in het verleden nog maar één keer het toernooi ook effectief winnen, in 2016 in Bastad.

Eerste reekshoofd Kiki Bertens mag in Palermo om titel spelen

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 5) heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Italiaanse Palermo (gravel/250.000 dollar). Het topreekshoofd versloeg de Spaanse Paula Badosa (WTA 119) met 6-1 en 7-5.

Morgen neemt Bertens het in de finale op tegen de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 82). Het achtste reekshoofd was met 6-3 en 6-1 een maat te groot voor de Russin Liudmila Samsonova (WTA 144).

Bertens, 27, heeft negen WTA-titels achter haar naam. Dit jaar mocht ze al vieren in Sint-Petersburg (hard) en Madrid (gravel). De 22-jarige Teichmann won tot dusver een WTA-toernooi. In mei pakte ze de titel in Praag (gravel).