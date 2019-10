Spaanse oud-toptennisser Gimeno overleden na slepende ziekte XC

09 oktober 2019

19u01 0 Belga De Spaanse ex-toptennisser Andres Gimeno is in Barcelona op 82-jarige leeftijd gestorven na een slepende ziekte. Dat heeft de Spaanse tennisbond RFET laten weten.

Gimeno boekte zijn grootste succes in 1972, toen hij op 34-jarige leeftijd Roland Garros op zijn naam schreef na een finalezege tegen de Fransman Patrick Proisy. In 1969 haalde hij ook nog de finale van de Australian Open en het jaar nadien de halve finales op Wimbledon. In 2009 kreeg hij een plaats in de International Tennis Hall of fame.

Ook Rafael Nadal, het huidige Spaanse speerpunt, neemt afscheid van Gimeno. "Hij was zonder twijfel een van de pioniers van het Spaanse tennis en een groot sportman", schrijft Nadal op Twitter.

Acaban de comunicarme la triste noticia del fallecimiento de #AndresGimeno. Sin duda uno de los pioneros del tenis en España y un gran deportista. Un sentido saludo a su familia. D.E.P. Rafa Nadal(@ RafaelNadal) link