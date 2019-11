Spaanse Davis Cup-selectie in rouw na overlijden van vader Bautista Agut Redactie

22 november 2019

09u25 0 Tennis De vader van Roberto Bautista Agut is gisteren overleden, enkele uren nadat de Spaanse tennisser de Davis Cup-selectie had verlaten. De Spaanse selectie speelt vandaag, zonder Bautista Agut, in de kwartfinale tegen Argentinië.

Toen de nummer 9 van de wereld te horen kreeg dat de gezondheidstoestand van zijn vader snel achteruit was gegaan, verliet hij onmiddellijk de selectie in Madrid en keerde terug naar Castellon, op zo'n 400 km van de Spaanse hoofdstad.

De Spaanse tennisbond bevestigde inmiddels dat Ximo Bautista is overleden en biedt zijn familie alle steun aan. "We willen Roberto een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden. Hij is een uitzonderlijke speler die symbool staat voor de hoogste waarden in het tennis en de sport", verklaarde bondsvoorzitter Miguel Diaz.

Ximo Bautista kende in 2016 een ongeval in zijn huis en sukkelde sindsdien met ernstige gezondheidsproblemen.

Spanje versloeg deze week Rusland en Kroatië en speelt vandaag in de kwartfinale tegen Argentinië. Kapitein Sergi Bruguera kan als vervanger voor Bautista Agut, die twee enkelduels speelde, kiezen voor Pablo Carreno Busta (ATP 27), Feliciano Lopez (ATP 62) of dubbelspecialist Marcel Granollers. Rafael Nadal (ATP 1) leidt het team.