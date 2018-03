Sloane Stephens maakt in Miami korte metten met Angelique Kerber en is eerste halvefinaliste Redactie

27 maart 2018

23u40

Bron: Belga 0 Tennis De 25-jarige Amerikaanse Sloane Stephens (WTA-12) heeft zich als eerste voor de halve finales van het WTA-toernooi van Miami (8.648.508 dollar) geplaatst.

De US Open-winnares deed dat door Angelique Kerber (WTA-10) te verslaan. In 1 uur en 1 minuut maakte ze met 6-1 en 6-2 korte metten met de Duitse.

Om een plaats in de finale gaat Stephens het hardcourt in Florida op voor een duel tegen de winnares van de partij tussen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-6) en de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-186), toernooiwinnares in 2009, 2011 en 2016.

Tweede reekshoofd Marin Cilic sneuvelt in achtste finales

Tweede reekshoofd Marin Cilic (ATP-3) heeft zich niet voor de kwartfinales van het Masters 1.000-toernooi van Miami (7.972.535) kunnen plaatsen. De 29-jarige Kroaat werd in de vierde ronde met 7-6 (7/0) en 6-3 uitgeschakeld door de Amerikaan John Isner (ATP-17).

Eerder gingen ook eerste reekshoofd Roger Federer (ATP-1) en derde reekshoofd Grigor Dimitrov (ATP-4) er voortijdig uit. Federer sneuvelde al in de tweede ronde, Dimitrov in de derde. De Duitser Alexander Zverev (ATP-5) is nu als vierde reekshoofd de hoogst geplaatste speler in het toernooi. Hij geeft in de vierde ronde de Australiër Nick Kyrgios (ATP-20) partij.

Ook Indian Wells-winnaar Juan-Martin del Potro (ATP-6), vijfde reekshoofd in Florida, is er nog bij. Hij plaatste zich voor de kwartfinales via een 6-4, 6-2 zege tegen de Kroaat Flip Krajinovic (ATP-27). De Canadees Milos Raonic (ATP-25), met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Fransman Jeremy Chardy (ATP-90), is zijn volgende tegenstander. Isner treft de Zuid-Koreaan Chung Hyeon (ATP-23), die de Portugees Joao Sousa (ATP-80) met 6-4 en 6-3 uitschakelde.