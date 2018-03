Sloane Stephens maakt in Miami korte metten met Angelique Kerber en is eerste halvefinaliste Redactie

27 maart 2018

23u40

Bron: Belga 0 Tennis De 25-jarige Amerikaanse Sloane Stephens (WTA-12) heeft zich als eerste voor de halve finales van het WTA-toernooi van Miami (8.648.508 dollar) geplaatst.

De US Open-winnares deed dat door Angelique Kerber (WTA-10) te verslaan. In 1 uur en 1 minuut maakte ze met 6-1 en 6-2 korte metten met de Duitse.

Om een plaats in de finale gaat Stephens het hardcourt in Florida op voor een duel tegen de winnares van de partij tussen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-6) en de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-186), toernooiwinnares in 2009, 2011 en 2016.