Sloane Stephens bereikt finale in Miami Redactie

29 maart 2018

21u37

Bron: Belga 0

Sloane Stephens heeft de finale van het WTA-toernooi in Miami bereikt. De Amerikaanse versloeg de Wit-Russische Victoria Azarenka in de halve finale in drie sets: 3-6, 6-2, 6-1. Het is voor de eerste keer sinds de US Open dat Stephens weer een finale haalt. Ze won vorig jaar het grandslamtoernooi in New York, maar had daarna moeite het hoge niveau vast te houden.