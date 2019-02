Simona Halep zet samenwerking met Thierry Van Cleemput nu al stop XC

17 februari 2019

17u08

Bron: Belga 1 Tennis Simona Halep (WTA-3) zet na haar verloren finale in het WTA-toernooi van Doha al een punt achter de samenwerking met Thierry Van Cleemput. De Belgische trainer had de Roemeense nog maar twee weken onder zijn hoede. "Thierry is een aardig persoon, maar de chemie ontbreekt", legt Halep uit aan WTA Insider.

Halep slaagde er zaterdag niet in voor de tweede keer in haar carrière het WTA-toernooi in Doha te winnen. Daar stak Elise Mertens (WTA-21) een stokje voor. De Roemeense voormalige nummer een van de wereld leidde nochtans met 6-3 en 2-0 in de finale, maar onze landgenote haalde het uiteindelijk met 3-6, 6-4 en 6-3.

Gevraagd naar de samenwerking met haar kersverse coach Van Cleemput, die tot voor kort David Goffin trainde, bevestigde Halep dat ze niet voortgaat met de Belg. "We hebben in Doha een weekje geprobeerd, maar we passen niet goed samen. Thierry is een aardig persoon, maar de chemie ontbreekt. We denken anders over tennis. Maar we blijven even goede vrienden."

Halep liet op de website van de WTA nog optekenen dat ze een tijdje verdergaat zonder trainer. "Ik heb een goed team, en ik heb altijd mijn vaste trainingspartner aan mijn zijde. Ik heb nood aan wat meer vrijheid, en blijf tennissen zoals ik het de voorbije vier jaar van Darren Cahill geleerd heb. Ik neem zelf meer verantwoordelijkheid op, en probeer zowel op als naast de tennisbaan mijn problemen zelf op te lossen."