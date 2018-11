Simona Halep topt prijzengeld in vrouwentennis met 6,5 miljoen euro, Elise Mertens cashte 2 miljoen LPB

06 november 2018

Simona Halep heeft in 2018 het meeste prijzengeld verdiend op de WTA Tour. De Roemeense, ook nummer één op de wereldranglijst, cashte bijna 7,5 miljoen dollar (6,5 miljoen euro). Halep, dit jaar goed voor drie titels waaronder Roland Garros, voert de ranking aan met 7.409.564 dollar. Op de tweede plaats staat de Deense Caroline Wozniacki. De laureate van de Australian Open is goed voor 6.657.719 dollar (5,8 miljoen euro). Op de derde plaats vinden we de Japanse Naomi Osaka, die de US Open op haar naam schreef. Zij won 6.394.289 dollar prijzengeld.

Nog drie speelsters overschrijden de kaap van vijf miljoen dollar: de Oekraïense Masters-laureate Elina Svitolina (5.737.247 dollar), de Duitse Wimbledon-kampioene Angelique Kerber (5.686.362 dollar) en de Amerikaanse Sloane Stephens (5.068.099 dollar). De rest van de top tien bestaat uit de Amerikaanse Serena Williams (3.770.170 dollar), de Tsjechischen Karolina Pliskova (3.539.050 dollar) en Petra Kvitova (3.301.389 dollar), en de Nederlandse Kiki Bertens (3.163.688 dollar).

Elise Mertens verdiende het meeste prijzengeld bij de Belgen. De Limburgse staat op plaats 17 met 2.364.006 dollar (2.074.493 euro). Dan volgen Alison Van Uytvanck op plaats 58 (658.894 dollar), Kirsten Flipkens als 59ste (643.250 dollars) en Yanina Wickmayer als 118de (319.058 dollar).