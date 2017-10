Simona Halep bereikt finale in Peking en pakt eerste plaats op WTA-ranking 11u06

Bron: Belga 0 AFP Tennis Simona Halep (WTA 2) heeft zich vandaag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Peking (hard/6.381.679 dollar). De 26-jarige Roemeense verzekerde zich met de zege voor het eerst in haar carrière van de hoogste plek op de volgende WTA-ranking.

Halep klopte in de halve finales de Letse Jelena Ostapenko (WTA 8) in twee sets: 6-2 en 6-4. In de finale wacht de winnares van het duel tussen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 18) en de Française Caroline Garcia (WTA 15).



Garbiñe Muguruza, die momenteel de lijst aanvoert maar haar eerste plaats dus verliest, moest in Peking in de eerste ronde de strijd staken omdat ze zich ziek voelde.



Opvallend: Halep had dit jaar in de finale van Roland Garros ook al een kans om de eerste plek te pakken, maar dat lukte toen niet. Ze verloor de eindstrijd van dezelfde Ostapenko.

AP

REUTERS