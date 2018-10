Simon is eerste kwartfinalist op European Open - Svitolina pakt voorlaatste ticket voor WTA Finals LPB

De Fransman Gilles Simon (ATP 32) heeft zich als eerste geplaatst voor de kwartfinale van de European Open in Antwerpen (hard/612.755 euro). Het vijfde reekshoofd versloeg in de tweede ronde in de Lotto Arena de Amerikaan MacKenzie McDonald (ATP 84). Het werd 6-1, 6-1 na 1u03'. In de kwartfinale neemt Simon het op tegen de Argentijn Diego Schwartzmann (ATP 17), het tweede reekshoofd, of de winnaar van het duel tussen de Brit Cameron Norrie (ATP 87) en de de Spaanse qualifier Marcel Granollers (ATP 95).

De Oekraïense Elina Svitolina mag zich voor het tweede jaar op rij opmaken voor de WTA Finals, het officieuze WK met de acht beste speelsters van het jaar.

De nummer zes van de wereld kreeg vandaag zekerheid over haar kwalificatie door de snelle exit van Karolina Pliskova (WTA 5) op de Kremlin Cup in Moskou. De Tsjechische ging er al in de tweede ronde uit tegen thuisspeelster Vera Zvonareva, een voormalig nummer 2 op de WTA-ranking die vandaag op haar 34e naar plaats 161 is weggezakt.

Zeven speelsters zijn nu zeker van deelname aan de WTA Finals in Singapore (21-28 oktober). Naast Svitolina zijn dat de Roemeense Simona Halep (WTA 1), de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2), de Duitse Angelique Kerber (WTA 3), de Japanse Naomi Osaka (WTA 4), de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 7) en de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 8). Pliskova ligt voor de achtste plaats in balans met de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10). Die moet in Moskou de halve finales bereiken om de WTA Finals te halen.

