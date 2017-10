Sharapova steunt slachtoffers van orkaan 'Maria' Filip Dewulf

Maria Sharapova toonde de afgelopen dagen haar zachtere kant door In Puerto Rico Olympisch kampioene Monica Puig te gaan helpen bij haar steunacties ten voordele van de slachtoffers van orkaan Maria. De Puerto Ricaanse Puig bracht via donaties al ongeveer 150.000 dollar (127.500 euro) in het laatje en daarmee werden lampen, kachels en medicatie aangekocht, zaken die zij en Sharapova de afgelopen dagen verdeelden onder de bevolking. De twee speelsters gingen ook een kinderhospitaal bezoeken. "Wij zijn proftennissers, maar op het eind van de dag zijn we ook mensen", zei Sharapova. "We voelen dan ook mee met hun leed en proberen hen wat steun te bieden in deze momenten."