Sharapova maakt indruk in China - Monfils en Gasquet geven verstek voor European Open DMM

09u11

Bron: Belga 0 AFP

Gasquet en Monfils geven verstek voor European Open

De Fransman Richard Gasquet (ATP 31) zal zichzelf volgende week niet opvolgen als winnaar van de European Open in Antwerpen. Net als zijn landgenoot Gaël Monfils (ATP 42) heeft hij afgezegd voor het enige ATP-toernooi op Belgische bodem, zo laat de organisatie vandaag weten. Jo-Wilfried Tsonga (ATP 18), een andere Fransman, tekent wel present in de Lotto Arena. Richard Gasquet doet het deze week uitstekend op het Masters 1.000-toernooi in het Chinese Shanghai. Hij staat er vandaag in de kwartfinales tegenover Roger Federer.



Gaël Monfils vertelt op de website van de European Open dat hij nog onvoldoende is hersteld van een kniekwetsuur. "Met spijt in het hart moet ik afzeggen voor het toernooi van Antwerpen. Ik ben nog in volle opbouw na de blessure die ik deze zomer aan mijn rechterknie opliep. Ik had verwacht volgende week paraat te zijn, maar dat is helaas niet het geval. Ik doe er alles aan om weldra opnieuw op de baan te staan."



Naast Tsonga heeft ook de 19-jarige Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 92) een wildcard gekregen voor de hoofdtabel van het enkelspel. In het kwalificatietoernooi gaat de laatste wildcard naar Kimmer Coppejans (ATP 282). Hij wordt naast Zizou Bergs (ATP 1.538) de tweede Belg die zich via enkele kwalificatiematchen voor de hoofdtabel kan plaatsen. In het dubbelspel ging de eerste wildcard vorige week naar Sander Gille en Joran Vliegen. Ook de tweede wildcard kleurt Belgisch: Steve Darcis zal dubbelen met zijn Davis Cup-maat Arthur De Greef.



David Goffin (ATP 10) is het eerste reekshoofd. Met Steve Darcis (ATP 68) en Ruben Bemelmans (ATP 101) staan er nog twee Belgen rechtstreeks op de hoofdtabel. Zij zullen worden uitgedaagd door onder meer de Australiër Nick Kyrgios (ATP 21), de Spanjaard David Ferrer (ATP 30), de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 26), de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 32) en dus ook Tsonga. De tweelingbroers Mike en Bob Bryan zijn de blikvangers in het dubbel.

Getty Images

Cilic eerste halve finalist in Shanghai

De Kroaat Marin Cilic (ATP 5) heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000-toernooi in het Chinese Shanghai. Ook Maria Sharapova blijft het goed doen in het Oosten zij behaalded een halve finale in het WTA-toernooi van Tianjin.



Het vierde reekshoofd zette in zijn kwartfinale de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 25) opzij met 6-3 en 6-4. Na 1 uur en 21 minuten was de wedstrijd afgelopen. In de halve eindstrijd neemt Cilic het op tegen de winnaar van de partij tussen het Spaanse topreekshoofd Rafael Nadal (ATP 1) en de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 9).



Cilic, 29, zit voor het eerst in zijn carrière bij de laatste vier op de Shanghai Rolex Masters. Een kwartfinale in 2012 was zijn beste resultaat tot dusver. Vorig jaar sneuvelde de oud-winnaar van de US Open (in 2014) al in de tweede ronde.

REUTERS

Maria Sharapova heeft zich dan weer vlot gekwalificeerd voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Chinese Tianjin. De Russin, nummer 86 op de ranking, klopte in haar kwartfinale de Zwitserse qualifier Stefanie Voegele (WTA 196) met 6-3 en 6-1. In de halve finales wacht een duel met thuisspeelster Shuai Peng (WTA 25), de titelverdedigster, of de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 94).



Maria Sharapova, 30, kreeg een wildcard van de organisatie van het Tianjin Open. De vijfvoudig grandslamkampioene keerde eind april terug op het circuit na een dopingschorsing van vijftien maanden. Sinds deze week maakt ze opnieuw deel uit van de top 100.

AFP

Nadal geeft Cilic partij

Rafael Nadal blijft op koers om voor het eerst in zijn rijke carrière het Masters 1.000-toernooi van Shanghai op zijn naam te schrijven. De Spanjaard, nummer 1 van de wereld en het eerste reekshoofd, plaatste zich voor de halve finales door de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 9) te verslaan. Na 2 uur en 32 minuten stak Nadal de match met 6-4, 6-7 (4/7) en 6-3 op zak.



Zaterdag speelt de zestienvoudige grandslamkampioen om een finaleticket tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 5). Die zette eerder op de dag de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 25) opzij met 6-3 en 6-4. In de onderlinge duels leidt Nadal met 4-1 tegen Cilic. Dit jaar speelden ze tegen elkaar op het hardcourttoernooi van Acapulco. In Mexico trok de Spanjaard in de halve eindstrijd eenvoudig aan het langste eind met 6-1 en 6-2.

AFP

Del Potro schaart zich ook bij de laatste vier in Shanghai

Juan Martin del Potro (ATP 23) heeft zich gekwalificeerd voor de halve finales van het Masters 1.000 toernooi in Shanghai. De Argentijn versloeg op het Chinese hardcourt de Serviër Viktor Troicki (ATP 54) in drie sets. Na 2 uur en 2 minuten stond de 4-6, 6-1 en 6-4 eindscore op het bord.



Om door te stoten naar de finale moet de oud-winnaar van de US Open (in 2009) voorbij de Fransman Richard Gasquet (ATP 31) of de Zwitser Roger Federer (ATP 2). De andere halve finale gaat tussen het Spaanse topreekshoofd Rafael Nadal (ATP 1) en de Kroaat Marin Cilic (ATP 5). Juan Martin del Potro, 29, haalde al een keer de finale in Shanghai. In 2013 moest hij in de eindstrijd buigen voor Novak Djokovic. Vorig jaar moest de boomlange Argentijn al na een ronde opkrassen na verlies tegen David Goffin.

Getty Images