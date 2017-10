Sharapova maakt indruk in China - Cilic is eerste halvefinalist in Shanghai DMM

09u11

Bron: Belga 0 AFP Tennis De Kroaat Marin Cilic (ATP 5) heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000-toernooi in het Chinese Shanghai. Ook Maria Sharapova blijft het goed doen in het Oosten zij behaalded een halve finale in het WTA-toernooi van Tianjin.

Het vierde reekshoofd zette in zijn kwartfinale de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 25) opzij met 6-3 en 6-4. Na 1 uur en 21 minuten was de wedstrijd afgelopen. In de halve eindstrijd neemt Cilic het op tegen de winnaar van de partij tussen het Spaanse topreekshoofd Rafael Nadal (ATP 1) en de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 9).



Cilic, 29, zit voor het eerst in zijn carrière bij de laatste vier op de Shanghai Rolex Masters. Een kwartfinale in 2012 was zijn beste resultaat tot dusver. Vorig jaar sneuvelde de oud-winnaar van de US Open (in 2014) al in de tweede ronde.

REUTERS

Maria Sharapova heeft zich dan weer vlot gekwalificeerd voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Chinese Tianjin. De Russin, nummer 86 op de ranking, klopte in haar kwartfinale de Zwitserse qualifier Stefanie Voegele (WTA 196) met 6-3 en 6-1. In de halve finales wacht een duel met thuisspeelster Shuai Peng (WTA 25), de titelverdedigster, of de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 94).



Maria Sharapova, 30, kreeg een wildcard van de organisatie van het Tianjin Open. De vijfvoudig grandslamkampioene keerde eind april terug op het circuit na een dopingschorsing van vijftien maanden. Sinds deze week maakt ze opnieuw deel uit van de top 100.

AFP