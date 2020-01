Sharapova krijgt wildcard voor Australian Open - Spanje naar kwartfinales ATP Cup DMM

Sharapova krijgt wildcard voor Australian Open

Maria Sharapova (WTA 147) mag zich opmaken voor de hoofdtabel van de Australian Open. De 32-jarige Russin heeft van de organisatie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar een wildcard gekregen. Sharapova kon het afgelopen jaar door een aanhoudende schouderblessure maar in een handvol toernooien uitkomen en zou met haar lage ranking kwalificaties moeten afwerken. De Russin, die het Australische toernooi in 2008 op haar naam schreef, mag zich nu door de wildcard meteen opmaken voor het echte werk. In 2019 sneuvelde ze in Melbourne in de vierde ronde.

De voormalige nummer 1 van de wereld kwam deze week voor het eerst in actie op het WTA-circuit sinds ze eind augustus in de eerste ronde van de US Open een pandoering (twee keer 6-1) kreeg van Serena Williams. Sharapova ging bij haar comeback in Brisbane dadelijk onderuit tegen de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 53). Ook in Brisbane kreeg de Russin een wildcard van de organisatoren.

Spanje klopt Japan met 3-0: België stoot door

Spanje heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de ATP Cup. De Spanjaarden, onder leiding van Rafael Nadal (ATP 1), klopten in Perth Japan met 3-0. Eerder gingen Georgië en Uruguay ook al met 3-0 voor de bijl. Door de Spaanse 3-0 zege stoot België als een van de twee beste runner-ups door naar de kwartfinales.

Roberto Bautista Agut (ATP 10) zette Spanje op het goede spoor met een zege in twee sets (6-2 en 6-4) tegen Go Soeda (ATP 119). Yoshihito Nishioka (ATP 72) moest nadien zijn meerdere erkennen in Nadal (7-6 (7/4) en 6-4). In het dubbel trokken Nadal en Bautista Agut tegen Soeda en Ben McLachlan in 7-6 (7/5), 4-6 en 10-6 in de supertiebreak aan het langste eind.

Spanje, dat eind vorig jaar de Davis Cup op zijn naam schreef, vervoegt in de kwartfinales al zeker groepwinnaars Servië, Groot-Brittannië, Rusland en organisator Australië. België eindigde in de groep van de Britten als tweede en mag al zeker als een van de twee beste runner-ups naar de kwartfinales. Als ook de naam van de andere beste runner-up bekend is, weten de Belgen wie in de knock-outfase de tegenstander wordt: Spanje of Servië.

Flipkens en Van Uytvanck naar kwartfinale in dubbelspel

Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/251.750 dollar). Het duo versloeg de Australische Monique Adamczak en de Sloveense Katarina Srebotnik met 7-6, 4-6 en 10-6 in de beslissende tiebreak. Om door te stoten naar de halve finales, moeten ze voorbij de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Duitse Laura Siegemund.

In het enkeltoernooi verloor Kirsten Flipkens (WTA 72) maandag in de eerste ronde met twee keer 7-5 van de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 262). Alison Van Uytvanck (WTA 47) had het dinsdag moeten opnemen tegen Laura Siegemund (WTA 73), maar ze moest ziek forfait geven. Een dag later bleek de Grimbergse voldoende hersteld om te dubbelen.