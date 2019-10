Shapovalov houdt Zverev uit kwartfinales in Parijs Redactie

31 oktober 2019

Alexander Zverev (ATP 6) heeft de derde ronde (achtste finales) van de Rolex Paris Masters (5.207.405 euro) niet overleefd. De 22-jarige Duitser ging donderdag in drie sets onderuit tegen de 20-jarige Canadees Denis Shapovalov (ATP 28). Die vloerde het zesde reekshoofd met 6-2, 5-7 en 6-2 na 2 uur en 10 minuten.

Zverev verloor vorig jaar in Parijs in de kwartfinales van de Rus Karen Khachanov, die daarna het toernooi zou winnen. Shapovalov ging er in 2018, net als een jaar eerder bij zijn debuut, in de eerste ronde uit. Hij speelt om een plaats in de halve finales tegen de Fransman Gael Monfils (ATP 13) of de Moldaviër Radu Albot (ATP 50).