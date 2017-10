Shanghai krijgt droomfinale Federer vs Nadal - Sharapova staat voor het eerst weer in finale DMM

Federer klopt Del Potro en speelt finale tegen Nadal

Roger Federer (ATP 2) heeft zich verzekerd van een plek in de finale van het Masters 1.000-toernooi in Shanghai (hard/5.924.890 dollar). De 36-jarige Zwitser klopte in de halve finales na een uur en 57 minuten de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 23) in drie sets: 3-6, 6-3 en 6-3. In de finale kijkt Federer Rafael Nadal in de ogen. Federer moest in de eerste set zijn meerdere erkennen in Del Potro, die voor aanvang van het duel nochtans onzeker was met een polsblessure na zijn kwartfinale tegen de Serviër Victor Troicki (ATP 54). Maar in de tweede en beslissende derde set herpakte de Zwitserse routinier zich en trok hij het laken naar zich toe.



In de finale wacht Rafael Nadal. De Spaanse nummer één van de wereld klopte in zijn halve finale na twee uur en twaalf minuten de Kroaat Marin Cilic (ATP 5) in twee sets (7-5 en 7-6 (7/3)). Het wordt het 38e duel tussen beide tennisgrootheden, waarvan Nadal er 23 won en Federer 14. Voor Federer zou het een tweede eindzege in Shanghai zijn, na 2014. In 2010 was hij ook al eens verliezend finalist. Voor zijn Spaanse tegenstander staat een eerste eindzege in Shanghai op het spel. Eerder verloor de 'Koning van het Gravel' de finale in China al eens in 2009

Zanevska op hoofdtabel Moskou

Maryna Zanevska (WTA 124) zal op het WTA-toernooi in de Russische hoofdstad Moskou (hard/790.208 dollar) meteen starten op de hoofdtabel. De 24-jarige Belgische met roots in Oekraïne moest in eerste instantie kwalificaties afwerken, maar profiteert van het forfait van de Russische titelhoudster Svetlana Kuznetsova (WTA 8). Kuznetsova, die het toernooi in 2014 en 2016 op haar naam schreef, is out met een blessure. Zanevska treft in de eerste ronde een kwalificatiespeelster. De Française Kristina Mladenovic (WTA 13) vormt het eerste reekshoofd in Moskou. Ook Maria Sharapova (WTA 86) is in de Russische hoofdstad van de partij. De 30-jarige Russin, die zondag de finale speelt op het WTA-toernooi in het Chinese Tianjin, kreeg een wildcard.

Strycova in finale Linz

De Tsjechische Barbora Strýcová (WTA 26) heeft zichals eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi van het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar). In de halve finales versloeg Strýcová de Roemeense qualifier Mihaela Buzarnescu (WTA 105): 6-3 en 7-6 (7/3) na ruim twee uur spelen. De Tsjechische ontmoet in de eindstrijd ofwel het Slowaakse topreekshoofd Magdalena Rybarikova (WTA 28) ofwel de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 117). Strýcová staat voor de achtste keer in een finale op het WTA-circuit. Enkel in 2011 in het Canadese Québec slaagde ze erin de toernooizege op zak te steken.

Nadal staat in de finale in Shanghai

Eerste finale Sharapova sinds dopingschorsing

De Russische Maria Sharapova (WTA 86) heeft zich voor het eerst sinds haar terugkeer op het circuit na een dopingschorsing van vijftien maanden geplaatst voor de finale van een WTA-toernooi. In het Chinese Tianjin staat de Russische zondag tegenover de Wit-Russische tiener Aryna Sabalenka (WTA 102) in de eindstrijd. De 30-jarige Sharapova rekende in haar halve finale na één uur en twintig minuten in twee sets (6-3 en 6-1) af met de 31-jarige thuisspeelster Peng Shuai (WTA 25), het derde reekshoofd.



Eerder op de dag plaatste de 19-jarige Sabalenka zich voor het eerst voor een WTA-finale. De Wit-Russische klopte in haar halve finale in twee sets (6-1 en 6-3) de Italiaanse Sara Errani (WTA 280). Voor Sabalenka staat een eerste WTA-titel op het spel. Sharapova speelde al 58 WTA-finales in het verleden, waarvan ze er 35 won.

Polsblessure Del Potro in China

Het is hoogst onzeker of Juan Martin Del Potro (ATP 23) op het Masters 1.000-toernooi in Shanghai kan aantreden in zijn halve finale tegen Roger Federer (ATP 2). De Argentijn heeft last van zijn linkerpols, waaraan hij drie jaar geleden moest worden geopereerd. De blessure hield Del Potro destijds maanden aan de kant.



De 29-jarige Argentijn struikelde vrijdag tijdens de beslissende derde set van zijn kwartfinale tegen de Serviër Viktor Troicki. Del Potro viel daarbij op zijn linkerpols. Hij liet zich aan de kant behandelen, maar ging door en trok de partij naar zich toe in drie sets (4-6, 6-1 en 6-4).



Del Potro liet daarna in het ziekenhuis een MRI-scan maken van zijn pols. Het bleek om een kneuzing te gaan. De dokters besloten uit voorzorg wel een spalk te plaatsen, om het gewricht te stabiliseren. De Argentijn beslist pas kort voor zijn partij tegen Federer of hij gaat tennissen. "Ik ben heel blij dat ik in de halve finales sta, maar mijn gezondheid is het belangrijkste", zei Del Potro. "Als het allemaal meevalt, ga ik spelen en mijn uiterste best doen."





Sabalenka stoomt naar eerste WTA-finale

Gavrilova plaatst zich als eerste voor de finale in Hong Kong

De Australische Daria Gavrilova (ATP 22) heeft zich als eerste gekwalificeerd voor de finale van het WTA-toernooi in Hongkong. Gavrilova, het zevende reekshoofd, rekende na één uur en 23 minuten in twee sets (6-0 en 7-5) af met de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 70). Voor de 23-jarige Gavrilova is het haar vierde WTA-finale. Van haar vorige drie finales kon ze enkel in augustus in New Haven de eindzege naar zich toe trekken. In Moskou (in oktober vorig jaar) en in Straatsburg (in mei dit jaar) verloor ze de eindstrijd.



In de finale wacht een duel met de Chinese Qiang Wang (WTA 48) of de Russische Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 21), het zesde reekshoofd. Voor de 25-jarige Wang staat een derde WTA-finale op het spel, ze won al één WTA-toernooi. De 26-jarige Pavlyuchenkova behaalde al 16 WTA-finales, waarvan ze er tien winnend afsloot.

Pavlyuchenkova medefinaliste in Hong Kong

De Russische Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 21) heeft zich zaterdag als tweede geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Hongkong. Pavlyuchenkova, het zesde reekshoofd, was na één uur en vijftien minuten in twee sets (6-3 en 6-4) te sterk voor de Chinese Qiang Wang (WTA 48). In de finale neemt de 26-jarige Pavlyuchenkova het op tegen de Australische Daria Gavrilova (WTA 22). De 23-jarige Gavrilova was eerder op de dag te sterk voor de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 70).



Voor Pavlyuchenkova staat zondag in de eindstrijd een elfde WTA-titel op het spel. Het wordt haar zeventiende finale. Gavrilova heeft voorlopig slechts één WTA-titel op haar erelijst staan, ze speelde tot nu toe drie finales. Gavrilova en Pavlyuchenkova kwamen elkaar één eerder tegen op het WTA-circuit. Vorig jaar in Moskou was Gavrilova in drie sets de sterkste.