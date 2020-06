Servische premier neemt schuld van Adria Tour-fiasco op zich: “Laat Djokovic maar met rust” Redactie

30 juni 2020

15u39

Bron: 20minutes 0 Tennis Ana Brnabic, de premier van Servië, neemt de schuld voor het Adria Tour-debacle op zich. De kritiek op toptennisser Novak Djokovic, de organisator, vindt ze niet terecht. “Het is ónze schuld, wij hebben de maatregelen versoepeld.”

De Adria Tour is een reeks toernooien die door Novak Djokovic werden georganiseerd in de Balkan. Er kwam al heel wat kritiek op dat initiatief. De coronavoorschriften werden er amper gerespecteerd en dat resulteerde in heel wat besmettingen. Toptennissers Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki en Djokovic zelf bleken de afgelopen dagen het coronavirus te hebben opgelopen. Allen namen ze deel aan de wedstrijden in het Servische Belgrado en het Kroatische Zadar.

Djokovic probeerde iets goeds te doen, hij was dapper Ana Brnabic

Djokovic kreeg tonnen kritiek, maar de Servische eerste minister Ana Brnabic heeft in een tv-interview gezegd dat ze dat niet terecht vindt. “Als wij de maatregelen niet versoepeld hadden, dan was dat toernooi er niet gekomen. Djokovic probeerde iets goeds te doen, hij was dapper. Jammer dat hij daarvoor zoveel kritiek krijgt. Ik zal me verontschuldigen bij de mensen die dat nodig vinden, maar laat Djokovic met rust.”

Brnabic stelt dat ze “volledig achter Djokovic” staat. “Hij wilde iets betekenen voor de regio, voor jonge tennissers én hij heeft geld ingezameld voor goede doelen die tegen het coronavirus strijden. Daarvoor feliciteer ik hem. Het liefst zou ik willen dat de criticasters mij persoonlijk dan de schuld geven en dat ze Djokovic met rust laten.”

