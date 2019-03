Serviër haalt snoeihard uit naar nieuwe coach Goffin: “Hij heeft me laten stikken” FDW

14 maart 2019

06u58 0 Tennis Gisteren verloor kwalificatiespeler Filip Krajinovic (ATP 113) met 3-6, 4-6 van Rafael Nadal (ATP 2) in de vierde ronde van Indian Wells, maar buiten de baan had de Serviër wel snoeihard uitgehaald naar Thomas Johansson, de coach van David Goffin.

Dinsdagnacht was het bijltjesdag op het toernooi van Indian Wells. Titelverdedigster en nummer één van de wereld Naomi Osaka verloor met 3-6, 1-6 van Belinda Bencic (WTA 23) terwijl Simona Halep (WTA 2) met 2-6, 6-3, 2-6 onderuitging tegen Marketa Vondrousova (WTA 61). Bij de mannen was er de verrassende exit van eerste reekshoofd Novak Djokovic (4-6, 4-6) door toedoen van de geïnspireerde, 35-jarige Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 39), die afgelopen nacht trouwens al zijn achtste finale speelde tegen Gaël Monfils (ATP 19). Mogelijk dat de Servische nummer één wat onder de indruk was van de ophef die zijn coup op het hoogste ATP-niveau - Djokovic zorgde ervoor dat ATP-baas Chris Kermode eind dit jaar moet opstappen - teweegbracht. “Het was gewoon één van die dagen”, hield de vijfvoudige Indian Wells-winnaar de boot af. “Hij speelde tactisch goed en haalde me uit mijn comfortzone. Hij verdiende te winnen.”

“Ontgoochelend”

Djokovic’ landgenoot Filip Krajinovic toonde wat meer peper in zijn attitude. De 27-jarige qualifier had in de tweede ronde van de BNP Paribas Open David Goffin (ATP 21) nog makkelijk opzijgezet (6-3, 6-3) en bleek daarvoor erg gemotiveerd te zijn geweest. “Mijn coach heeft mij twee weken geleden laten stikken”, zei Krajinovic na zijn zege op Daniil Medvedev (ATP 15). “Hij zei dat ik niet goed genoeg was. Serieus?”

Die coach was niemand minder dan Thomas Johansson die de samenwerking met de getalenteerde maar vaak geblesseerde Serviër op 13 februari zou hebben beëindigd en amper een week later bij Goffin aan de slag ging. Het is geweten dat de Zweed ambitieus is, maar of hij met voorbedachten rade van speler switchte is onduidelijk en onwaarschijnlijk. Na zijn match tegen Goffin leek Krajinovic daar anders wel van overtuigd, want hij viseerde ook de box van de Belg tijdens zijn viering. “Dit is ontgoochelend”, liet Johansson gisteren vanuit Phoenix weten. “Maar hij mag zeggen wat hij wil. Het belangrijkste is dat ik nog goed weet wat ik tegen hem zei toen ik met hem sprak.” Gisteren maakte Rafael Nadal trouwens een einde aan het verhaal van Krajinovic in Indian Wells. Volgende week in Miami kan die dan mogelijk iets uitpraten met Johansson en Goffin.