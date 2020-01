Servië pakt eindzege in ATP Cup na winst in afsluitend dubbelspel YP

12 januari 2020

15u20

Bron: Belga 0 Tennis Servië heeft de eerste editie van de ATP Cup gewonnen. Novak Djokovic en Viktor Troicki haalden zondag in de finale in het Australische Perth het beslissende dubbelspel binnen tegen Spanje. Ze versloegen Pablo Carreno Busta en Feliciano Lopez met 6-3 en 6-4.

Eerder op de dag kwam Spanje 1-0 voor na de 7-5, 6-1 zege van Roberto Bautista Agut (ATP 10) tegen Dusan Lajovic (ATP 34). Aansluitend won Novak Djokovic (ATP 2) de topaffiche tegen Rafael Nadal (ATP 1) met 6-2 en 7-6 (7/4). Nadal besliste daarna te passen voor het dubbelspel.

De met vijftien miljoen dollar gedoteerde ATP Cup, met speelsteden Sydney, Brisbane en Perth, stond dit jaar voor het eerst op de kalender. België was een van de 24 deelnemende landen en strandde in de kwartfinale tegen Spanje, ondanks een stuntzege van David Goffin tegen Nadal. Kimmer Coppejans verloor zijn enkel tegen Bautista Agut, en ook in het dubbel trokken Sander Gillé en Joran Vliegen aan het kortste eind tegen Nadal en Pablo Carreno Busta. In de groepsfase won België van Moldavië (3-0) en Bulgarije (2-1) en verloor van Groot-Brittannië (1-2).

De ATP Cup was voor veel toppers het ultieme voorbereidingstoernooi op de Australian Open in Melbourne. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 20 januari. Djokovic won de titel vorig jaar voor de zevende keer, een record.