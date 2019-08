Servië kan rekenen op Djokovic in Davis Cup MMP

26 augustus 2019

15u42

Bron: Belga 0 Tennis Novak Djokovic (ATP 1) zal zijn land vertegenwoordigen op het finaletoernooi van de Davis Cup, dat 18 november start in Madrid. Dat heeft de Servische tennisbond maandag laten weten.

Djokovic is lang geen vaste waarde voor Servië. De laatste keer dat hij aan de Davis Cup deelnam was in april 2017, toen de Serviërs zich plaatsten voor de halve finales na een 4-1 zege tegen Spanje.

Servië treft in Madrid in groep A Frankrijk en Japan. De zes poulewinnaars bereiken de kwartfinales, net als de twee beste tweedes.