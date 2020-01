Servië en Spanje spelen finale ATP Cup XC

11 januari 2020

Spanje heeft zich als tweede land geplaatst voor de finale van de ATP Cup. In de halve eindstrijd versloegen de Davis Cup-laureaten in Sydney gastland Australië. In de finale ontmoeten Nadal en co het Servië van Novak Djokovic.

Roberto Bautista Agut (ATP 10) zette Spanje op voorsprong door met 6-1 en 6-4 te winnen van Nick Kyrgios (ATP 29). Aansluitend maakte Rafael Nadal (ATP 1) het af tegen Alex de Minaur (ATP 18). Hij haalde het met 4-6, 7-5 en 6-1. Het afsluitende dubbel had daardoor geen belang meer.

In de finale speelt Spanje, dat in de kwartfinales België uitschakelde, het op tegen Servië. Het team met kopman Novak Djokovic (ATP 2) en Dusan Lajovic (ATP 34) was met 3-0 te sterk voor Rusland.

US Open-kampioene Andreescu geeft forfait voor Australian Open

Bianca Andreescu heeft zich afgemeld voor de Australian Open. De 19-jarige Canadese, afgelopen jaar winnares van de US Open, is herstellende van een knieblessure. Ze voelt zich niet fit genoeg om over ruim een week mee te doen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

“Mijn herstel gaat goed, ik voel me iedere dag beter en sterker. Maar in overleg met mijn team en op advies van de dokter heb ik besloten de Australian Open over te slaan, het komt te vroeg”, schrijft de nummer 6 van de wereld op Twitter. Eerder meldden onder anderen Kim Clijsters, Andy Murray, Kei Nishikori, Juan Martin Del Potro en Richard Gasquet zich af voor de grandslam in Melbourne.

Andreescu beleefde in 2019 haar grote doorbraak. Ze won de toernooien van Indian Wells en Toronto en pakte in september in New York haar eerste grandslamtitel door de Amerikaanse veterane Serena Williams in de finale van de US Open te overklassen. Op de WTA Finals in Shenzhen moest de Canadese tijdens haar tweede partij opgeven vanwege klachten aan haar linkerknie.

Haar debuut vorig jaar op de Australian Open eindigde in de tweede ronde na verlies tegen de Letse Sevastova.

Knieblessure houdt Del Potro uit Australian Open

Juan Martin del Potro geeft forfait voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De organisatie bevestigde in een tweet dat de Argentijn nog niet hersteld is van zijn knieblessure.

“Onze tweevoudige kwartfinalist Juan Martin del Potro heeft zich teruggetrokken van de Australian Open 2020. Hij zet zijn revalidatie na een knieblessure verder. We wensen jou veel succes bij het herstel en hopen je snel terug te zien in Australië”, klinkt het.

De 31-jarige Del Potro kwetste zich in juni op het grastoernooi van Queen’s en speelde sindsdien geen enkele wedstrijd meer. De 31-jarige Argentijn, die in zijn carrière al heel wat blessureleed te verwerken kreeg, haalde in 2009 en 2012 de kwartfinales in Melbourne. Als voormalig nummer drie van de wereld is hij vandaag weggezakt naar de 120ste plaats op de ranking. Met de US Open 2009 heeft hij een grandslamtitel op zijn erelijst.

Serena Williams en Jessica Pegula spelen om titel in Auckland

De finale van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/251.750 dollar) wordt een Amerikaans onderonsje tussen Serena Williams (WTA 10) en Jessica Pegula (WTA 82). Topreekshoofd Williams haalde het in de halve eindstrijd met twee keer 6-1 van haar landgenote Amanda Anisimova (WTA 25). Pegula was met 3-6, 6-4 en 6-0 te sterk voor de Deense Caroline Wozniacki (WTA 39).

Serena Williams, 38, mikt zondag op een 73e WTA-titel. In Auckland staat de 23-voudig grandslamkampioene nog niet op de erelijst. Haar zus Venus won de ASB Classic wel al een keer, in 2015.

Williams staat overigens ook in de finale van het dubbel. Aan de zijde van Wozniacki neemt ze het op tegen landgenotes Asia Muhammad en Taylor Townsend. Williams en Wozniacki klopten vrijdag in de halve finale Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck. Jessica Pegula, 25, gaat zondag voor een tweede titel na winst vorige zomer voor eigen publiek in Washington.

Alexandrova pakt eerste titel van 2020

De Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 34) heeft in het Chinese Shenzhen de eerste WTA-titel van 2020 op haar naam geschreven. In de finale van het met 651.750 dollar gedoteerde evenement versloeg de als vijfde geplaatste Alexandrova de Kazachse Elena Rybakina (WTA 36) met 6-2 en 6-4.

Voor de 25-jarige Alexandrova is het de vierde WTA-titel. Eerder won ze drie keer het WTA 125K-toernooi in het Franse Limoges (in 2016, 2018 en 2019). In Shenzhen volgt ze de Wit-Russische Aryna Sabalenka op.

De 20-jarige Rybakina blijft voorlopig steken op een titel. Vorige zomer was ze de beste op het graveltoernooi van Boekarest. De Kazachse had donderdag in de kwartfinales Elise Mertens (WTA 17) uitgeschakeld.

Servië is eerste finalist op ATP Cup

Servië heeft zich als eerste land geplaatst voor de finale van de ATP Cup. In het Australische Sydney versloegen de Serviërs in de halve finale Rusland met 3-0.

Dusan Lajovic (ATP 34) klopte in het eerste enkelspel Karen Khachanov (ATP 17) met 7-5 en 7-6 (7/1). Aansluitend zorgde Novak Djokovic (ATP 2) voor de beslissing door met 6-1, 5-7 en 6-4 te winnen van Daniil Medvedev (ATP 5). In het afsluitende dubbelspel, voor de statistieken, waren Nikola Cacic en Viktor Troicki met 6-4 en 7-6 (9/7) te sterk voor Teymuraz Gabashvili en Konstantin Kravchuk.

Zondag speelt Servië om de eindzege in deze eerste editie van de ATP Cup tegen gastland Australië of Spanje. De Zuid-Europeanen, met kopman Rafael Nadal (ATP 1), wonnen vrijdag in de kwartfinale van België.

Vandaag raakte overigens ook bekend dat Djokovic volgende week niet deelneemt aan het toernooi van Adelaide. Dat stond aanvankelijk op zijn programma als ultieme voorbereiding op de Australian Open. Maar toernooidirecteur Alistair McDonald bevestigde dat de Serviër zich heeft teruggetrokken. “We begrijpen hoe teleurgesteld Novak is dat hij dit jaar niet in Adelaide zal spelen, maar we begrijpen zijn beslissing en hopen hem volgend jaar terug te zien”, vertelde hij.