Serieuze stunt voor Elise Mertens in Peking - David Goffin krijgt top tien weer in het vizier

Elise Mertens met knappe stunt in Peking

Elise Mertens (WTA 38) heeft vandaag in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Peking (hard/6.381.679 dollar) voor een serieuze stunt gezorgd. De 21-jarige Limburgse klopte de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 10) in 7-6 (7/4), 6-1. De partij duurde een uur en 22 minuten.



Mertens zorgt zo voor een prestatie van jewelste, vooral omdat ze in de eerste set tegen een 5-0 achterstand aankeek. Uiteindelijk herpakte de Belgische zich en schreef ze beide sets op haar naam.



De Française Caroline Garcia (WTA 15), die vrij was in de openingsronde, vormt Mertens' tegenstandster in de twee ronde. Het is het eerste duel tussen beide speelsters.



In het dubbelspel ontmoet Mertens aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs in de tweede ronde (achtste finales) de Indiase Sania Mirza en de Chinese Shuai Peng, het derde reekshoofd.

Goffin krijgt op ATP-ranking top tien weer in het vizier

Na zijn zege gisteren op het ATP-toernooi van Shenzhen staat David Goffin opnieuw op een zucht van de top tien van de ATP-ranking. De 26-jarige Luikenaar bekleedt in de nieuwe ranking de elfde plaats, met gelijke punten als de Spanjaard Pablo Carreno Busta op de tiende stek. Nadal blijft nummer één. Bij de vrouwen voert Garbine Muguruza de ranking aan. Elise Mertens is de beste Belgische op een 38ste stek.



Goffin stond afgelopen februari al een keer op de tiende plaats, zijn hoogste notering tot dusver. Belgiës beste tennisser neemt deze week deel aan het ATP-toernooi van Tokio, waar hij in de eerste ronde de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 34) in de ogen kijkt.



Helemaal bovenaan de ranking zijn er geen verschuivingen. De Spanjaard Rafael Nadal voert de lijst aan, voor de Zwitser Roger Federer en de Brit Andy Murray.



Steve Darcis stijgt drie plaatsen tot nummer 73. Ruben Bemelmans zakt daarentegen negen plaatsen en verdwijnt net uit de top honderd (101e).



De ATP-ranking van maandag 2 oktober:

1. (1) Rafael Nadal (Spa) 9465 ptn

2. (2) Roger Federer (Zwi) 7505

3. (3) Andy Murray (GBr) 6790

4. (4) Alexander Zverev (Dui) 4310

5. (5) Marin Cilic (Kro) 4155

6. (6) Novak Djokovic (Ser) 4125

7. (7) Dominic Thiem (Oos) 3925

8. (8) Grigor Dimitrov (Bul) 3575

9. (9) Stan Wawrinka (Zwi) 3540

10.(10) Pablo Carreno Busta (Spa) 2855

11.(12) David Goffin (Bel) 2855

12.(11) Milos Raonic (Can) 2825

13.(13) Roberto Bautista Agut (Spa) 2525

14.(14) Kei Nishikori (Jap) 2475

15.(16) Sam Querrey (VSt) 2445

16.(15) Kevin Anderson (ZAf) 2425

17.(17) John Isner (VSt) 2425

18.(18) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2375

19.(20) Nick Kyrgios (Oos) 2245

20.(19) Tomas Berdych (Tsj) 2195

...

73.(76) Steve Darcis (Bel) 691

101.(92) Ruben Bemelmans (Bel) 546

147.(148) Arthur De Greef (Bel) 375

224.(221) Joris De Loore (Bel) 226

250.(267) Julien Cagnina (Bel) 204

303.(310) Kimmer Coppejans (Bel) 159

318.(318) Yannik Reuter (Bel) 150

345.(333) Yannick Mertens (Bel) 135

395.(400) Yannick Vandenbulcke (Bel) 106

432.(429) Christopher Heyman (Bel) 94

446.(443) Clement Geens (Bel) 90

451.(453) Maxime Authom (Bel) 87

485.(486) Jonas Merckx (Bel) 74

548.(545) Niels Desein (Bel) 56

594.(606) Romain Barbosa (Bel) 47

595.(602) Julien Dubail (Bel) 47

601.(625) Germain Gigounon (Bel) 46

649.(653) Jeroen Vanneste (Bel) 39

770.(769) Omar Salman (Bel) 25

971.(977) Michael Geerts (Bel) 12

1007.(1040) Maxime Pauwels (Bel) 11

1025.(1027) Jolan Cailleau (Bel) 10

1215.(1213) Joran Vliegen (Bel) 5

1456.(1456) Victor Poncelet (Bel) 3

1465.(1466) Laurens Verboven (Bel) 2

1541.(1538) Zizou Bergs (Bel) 2

1665.(1661) Benjamin Dhoe (Bel) 2

1669.(1666) Seppe Cuypers (Bel) 1

1669.(1768) Daniel Grunberger (Bel) 1

1669.(1666) Alec Witmeur (Bel) 1

1772.(1768) Loic Cloes (Bel) 1

1772.(1768) Gaëtan De Lovinfosse (Bel) 1

1772.(1768) Alexandre Folie (Bel) 1

1881.(1877) Simon Beaupain (Bel) 1

1881.(1877) Philippe Gelade (Bel) 1

1881.(1877) Sander Gille (Bel) 1

AFP David Goffin.

photo_news Rafael Nadal.

Garbine Muguruza blijft WTA-ranking aanvoeren, Mertens status quo

Elise Mertens blijft met een 38e plaats op de nieuwe WTA-ranking de hoogst geklasseerde Belgische tennisster. De Française Caroline Garcia stijgt na haar eindzege in Wuhan vijf plaaten en duikt de top vijftien binnen.



Aan de kop van de stand geen veranderingen. De Spaanse Garbine Muguruza staat op één, gevolgd door de Roemeense Simona Halep en de Oekraïense Elina Svitolina.



Mertens, die deze week actief is op het WTA-toernooi in Peking, blijft hangen op de 38e plaats. De andere Belgische tennisster zakken in de stand. Kirsten Flipkens (-6) is 73e, Alison Van Uytvanck (-12) 82e, Yanina Wickmayer (-11) 109e, Maryna Zanevska (-1) 125e en Ysaline Bonaventure (-2) 273e.



De WTA-ranking van maandag 2 oktober:

1. (1) Garbine Muguruza (Spa) 6245 ptn

2. (2) Simona Halep (Roe) 5645

3. (3) Elina Svitolina (Oek) 5640

4. (4) Karolina Pliskova (Tsj) 5605

5. (5) Venus Williams (VSt) 4652

6. (6) Caroline Wozniacki (Den) 4640

7. (7) Johanna Konta (GBr) 4435

8.(10) Jelena Ostapenko (Let) 4130

9. (8) Svetlana Kuznetsova (Rus) 4115

10. (9) Dominika Cibulkova (Svk) 3330

11.(13) Agnieszka Radwanska (Pol) 3250

12.(12) Angelique Kerber (Dui) 3236

13.(11) Madison Keys (VSt) 3213

14.(15) Kristina Mladenovic (Fra) 3090

15.(20) Caroline Garcia (Fra) 2980

16.(16) Coco Vandeweghe (VSt) 2764

17.(17) Sloane Stephens (VSt) 2712

18.(14) Petra Kvitova (Tsj) 2357

19.(18) Anastasija Sevastova (Let) 2295

20.(21) Elena Vesnina (Rus) 2190

...

38.(38) Elise Mertens (Bel) 1373

73.(67) Kirsten Flipkens (Bel) 818

82.(70) Alison Van Uytvanck (Bel) 729

109.(98) Yanina Wickmayer (Bel) 581

125.(124) Maryna Zanevska (Bel) 489

273.(271) Ysaline Bonaventure (Bel) 193

324.(325) Kimberley Zimmermann (Bel) 140

329.(327) An-Sophie Mestach (Bel) 138

407.(423) Elyne Boeykens (Bel) 89

459.(457) Marie Benoit (Bel) 70

465.(443) Helene Scholsen (Bel) 69

493.(509) Magali Kempen (Bel) 62

607.(602) Britt Geukens (Bel) 39

621.(619) Deborah Kerfs (Bel) 37

682.(685) Margaux Bovy (Bel) 29

725.(718) Klaartje Liebens (Bel) 24

728.(732) Eliessa Vanlangendonck (Bel) 24

742.(733) Catherine Chantraine (Bel) 23

799.(834) Michaela Boev (Bel) 19

803.(805) Greet Minnen (Bel) 18

949.(950) Luna Meers (Bel) 11

1073.(1067) Axana Mareen (Bel) 7

1108.(1130) Chelsea Vanhoutte (Bel) 6

1125.(1159) Lara Salden (Bel) 5

1211.(1216) Mathilde Devits (Bel) 3

1211.(1216) Victoria Smirnova (Bel) 3

photo_news Garbine Muguruza.

Getty Images Elise Mertens.