Serena Williams wint eerste match na ruim een jaar afwezigheid: "Het was nog wat roestig" Redactie

09 maart 2018

07u39

Bron: ANP 1 Tennis Serena Williams heeft een succesvolle rentree gemaakt op de tennisbaan van Indian Wells. De Amerikaanse (36) die ruim een jaar afwezig was omdat ze moeder werd, versloeg Zarina Dias (WTA 53) uit Kazachstan in de eerste ronde moeizaam met 7-5 en 6-3.

Welcome back, @SerenaWilliams!



The 23-time Grand Slam champion marks her return with a 7-5, 6-3 win over Diyas at @BNPPARIBASOPEN! pic.twitter.com/BEJrOUkSrP WTA(@ WTA) link

Williams neemt het in de tweede ronde op tegen Kiki Bertens. De Nederlandse, als 29ste geplaatst in dit toernooi, had in de eerste ronde een bye, net als alle dertig geplaatste spelers in Indian Wells. Mocht Serena de wedstrijd tegen Kiki Bertens succesvol doorstaan, dan behoort een 'Sister Act' tussen Serena en haar oudere zus Venus Williams tot de mogelijkheden in de derde ronde.

Het toernooi in Indian Wells in de Amerikaanse staat Californië wordt zowel bij de mannen als bij de vrouwen gespeeld. Williams won dit toernooi twee keer, in 1999 en 2001. "Het was vandaag nog wat roestig, maar het voelde super om weer op de baan te staan", reageerde ze.

"To all the ladies out there here, Happy #InternationalWomensDay. I'm so excited to play on this night, it was meant to be!"



We agree, @SerenaWilliams! pic.twitter.com/7ver7nGr8j WTA(@ WTA) link