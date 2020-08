Serena Williams overleeft na veel zwoegen en zweten eerste partij in 186 dagen FDW

11 augustus 2020

20u49

De setting was op zijn minst onconventioneel te noemen. Het zal lang geleden geweest zijn dat Serena Williams (WTA 9) nog eens tenniste op de baan van een lokale club, met amper een handvol mensen aan het kijken, geen volledige ploeg lijnrechters of ballenjongens en voorbijrijdende auto's in de achtergrond.

Maar dit WTA-tornooi in Lexington is het nieuwe normaal en waar de 23-voudige grandslamwinnares haar eerste wedstrijd sinds februari, en de coronalockdown, speelde. Tegenstandster Bernarda Pera (WTA 60) oefende nog tijdens het World Team Tennis - waar ze onder meer verloor van Kim Clijsters - en kwam dus met heel wat meer ritme in de benen aan de start van deze eerste ronde.

Dat was er ook aan te zien want Williams kende heel wat problemen om haar 25-jarige landgenote onder de knie te krijgen. Met 4-6, 6-4, 6-1 na twee uur en een kwartier zwoegen - Williams wist in de tweede set negen van tien breakpunten weg te werken! - overleefde de 38-jarige Amerikaanse haar eerste partij in 186 dagen. "Ik heb zolang geen match meer gespeeld", zuchtte ze na afloop. "Maar ik heb wel goed getraind en wist dat ik alsmaar beter zou tennissen als ik maar lang genoeg kon aanklampen." In de tweede ronde komt Williams sowieso een oude bekende tegen, ofwel zus Venus (WTA 67) ofwel Victoria Azarenka (WTA 58).

