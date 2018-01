Serena Williams maakt in maart haar rentree op het toernooi van Indian Wells Redactie

Bron: Belga 0 Tennis Serena Williams zal in maart op het toernooi van Indian Wells haar rentree maken. Dat heeft haar coach Patrick Mouratoglou gezegd tegen de Duitse krant, Süddeutsche Zeitung. Het toernooi begint op 7 maart.

Williams had afgezegd voor de Australian Open omdat ze vier maanden na de geboorte van haar dochter Naomi Olympia op 1 september fysiek nog niet op het niveau was om alles te kunnen geven. Zo had ze aan de organisatie van het grandslamtoernooi in Melbourne laten weten.

Volgens Mouratoglou kan Williams terugkeren op het niveau waarmee ze weer grandslamtitels kan winnen. "Ze zou niet proberen terug te komen als ze niet meer zou kunnen winnen", zei de Franse coach. "Ze is echter nog niet zover, anders zou ze in Melbourne wel op de baan staan."