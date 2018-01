Serena Williams maakt comeback in Fed Cup tegen Nederland LPB

24 januari 2018

06u30

Bron: anp/belga 0 Tennis Serena Williams (WTA 22) neemt het volgende maand in de eerste ronde van de Fed Cup met het Amerikaans team op tegen Nederland.

De Amerikaanse tennisbond heeft bekendgemaakt dat Serena samen met haar zus Venus Williams (WTA 5) en Coco Vandeweghe (WTA 9) is geselecteerd voor de ontmoeting tegen Nederland in Asheville op 10 en 11 februari. Voor de voormalige nummer één van de wereld wordt het haar eerste officiële optreden sinds ze in januari 2017 de Australian Open won. Daarna maakte ze bekend dat ze zwanger was. Sindsdien speelde Williams alleen een demonstratiepartij tegen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 7) in december. De 36-jarige Amerikaanse meldde zich af voor de huidige editie van het grandslamtoernooi in Melbourne. Haar coach liet vorige week weten dat ze in maart op Indian Wells haar rentree zou maken.