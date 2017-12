Serena Williams lost volgende week Angelique Kerber af als WTA 1 Redactie

07u26

Bron: Belga 0 Getty Images Angelique Kerber. Tennis Volgende week maandag (24 april) mag de Amerikaanse Serena Williams zich opnieuw de nummer 1 van de wereld noemen. De 23-voudige grandslamkampioene wipt dan over de Duitse Angelique Kerber, zo bevestigt de WTA op zijn website.

Kerber verliest volgende week de punten die ze vorig jaar haalde op het toernooi van Stuttgart, waar ze voor eigen volk haar titel verlengde. Daardoor springt Serena Williams over de Duitse naar de nummer 1 positie.

Door een verschuiving in de kalender vindt de Porsche Tennis Grand Prix dit jaar een week later plaats. Als Kerber over twee weken minstens de halve finales haalt, gaat ze op haar beurt voorbij Serena Williams naar de eerste plaats.

Voor de 35-jarige Williams wordt het haar 317e week als WTA 1. Alleen legendes Steffi Graf (377 weken) en Martina Navratilova (332 weken) doen beter.