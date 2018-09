Serena Williams laat verstek gaan voor Peking Redactie

28 september 2018

09u59

Bron: Belga 0 Tennis Serena Williams (WTA 16) zal dan toch niet deelnemen aan het WTA-toernooi van komende week in Peking. Haar naam staat niet op de officiële lijst met ingeschreven speelsters. Peking was normaal gezien Williams' laatste toernooi van dit seizoen. Twee keer wist Williams het China Open te winnen, in 2004 en 2013.

Dit is het vierde opeenvolgende jaar dat de 37-jarige Williams geen toernooien meer afwerkt na de US Open. Vorig jaar kwam Williams nauwelijks in actie op het circuit. Begin september 2017 beviel ze van haar dochter Alexis Olympia.

Williams kreeg medio september een boete van 17.000 dollar (ongeveer 14.600 euro) wegens haar gedrag tijdens de finale van de US Open. Ze had het daarin verschillende keren aan de stok met umpire Carlos Ramos. Uiteindelijk verloor ze de eindstrijd tegen de Japanse Naomi Osaka en greep ze naast haar 24ste grandslamoverwinning.