Serena Williams laat verstek gaan voor Peking - Elise Mertens naar finale dubbelspel Redactie

28 september 2018

09u59

Bron: Belga 0

Elise Mertens bereikt finale van dubbeltoernooi in China

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.746.000 dollar).

Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs versloeg Mertens in de halve finales de Japanse Shuko Aoyama en de Wit-Russische Lidziya Marozava met 4-6, 6-2 en 10/3 na 1 uur en 23 minuten.

In de finale nemen de zesde reekshoofden het op tegen ofwel het Russisch-Letse duo Anastasia Pavlyuchenkova/Anastasija Sevastova ofwel de Tsjechen Andrea Sestini Hlavackov/Barbora Strycova, de tweede reekshoofden.

Als Mertens en Schuurs morgen het toernooi winnen, verzekeren ze zich van een ticket voor de WTA Finals van eind oktober in Singapore. Mertens kan haar zesde dubbeltitel veroveren, ze staat voor de tiende keer in een dubbelfinale. Drie van haar titels behaalde ze aan de zijde van Schuurs: in 2017 in Guangzhou en dit jaar in Hobart en Rosmalen. Met Ann-Sophie Mestach opende de Limburgse in 2016 haar dubbelpalmares in Auckland en aan de zijde van Kirsten Flipkens won ze dit jaar ook nog in Lugano.

In het enkeltoernooi werd Mertens net als Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens in de eerste ronde uitgeschakeld.

Serena Williams niet in actie op WTA-toernooi in Peking

Serena Williams (WTA 16) zal dan toch niet deelnemen aan het WTA-toernooi van komende week in Peking. Haar naam staat niet op de officiële lijst met ingeschreven speelsters. Peking was normaal gezien Williams' laatste toernooi van dit seizoen. Twee keer wist Williams het China Open te winnen, in 2004 en 2013.

Dit is het vierde opeenvolgende jaar dat de 37-jarige Williams geen toernooien meer afwerkt na de US Open. Vorig jaar kwam Williams nauwelijks in actie op het circuit. Begin september 2017 beviel ze van haar dochter Alexis Olympia.

Williams kreeg medio september een boete van 17.000 dollar (ongeveer 14.600 euro) wegens haar gedrag tijdens de finale van de US Open. Ze had het daarin verschillende keren aan de stok met umpire Carlos Ramos. Uiteindelijk verloor ze de eindstrijd tegen de Japanse Naomi Osaka en greep ze naast haar 24ste grandslamoverwinning.