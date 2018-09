Serena Williams komt voor het eerst terug op controversiële US Open-finale: "Ik begrijp het gewoon niet" Hans Op de Beeck

17 september 2018

07u00 0 Tennis Serena Williams heeft voor het eerst in het openbaar teruggeblikt op de US Open-finale waar iedereen wel een mening over had. De Amerikaanse houdt vol dat haar coach haar niet hielp en dat ze niet op dezelfde wijze behandeld werd als haar mannelijke collega's.

Op een beurs rond digitale retail in Las Vegas werd er reikhalzend uitgekeken naar het voorziene optreden van de jongste Williams-zus (36), die er werd geïnterviewd door Sarah Robb O'Hagan, de ceo van Flywheel Sports, een snelgroeiende startup in indoor wielermateriaal. Serena beantwoordde een halfuurtje de vragen van de ceo - vragen uit het publiek waren verboden.

Als vrouw word je verondersteld om minstens de helft te mogen doen wat een man mag. Serena Williams

Op Flushing Meadows ging het fout voor Serena toen umpire Carlos Ramos haar strafte omdat ze gecoacht werd vanuit de tribunes en voor het kapot slaan van haar racket. Ondanks dat Patrick Mouratoglou al toegaf dat hij inderdaad enkele gebaren maakte richting Serena, blijft de Amerikaanse bij haar claim dat ze daar helemaal niets van afwist. "Hij zei me dat hij een teken deed. Maar ik begreep helemaal niet wat hij juist deed. We hebben nooit iets rond signalen afgesproken."

Waarop de 23-voudige grandslamwinnares de huidige regelgeving rond het verbod op coaching in de WTA-tour op de korrel nam. "Ik begrijp het gewoon niet... als vrouw word je verondersteld om minstens de helft te mogen doen wat een man mag." Waarna O'Hagan het gesprek uit de controverse haalde door Serena bloemetjes toe te werpen voor haar werk in de modewereld -Serena heeft haar eigen kledingcollectie- en haar te prijzen als tennissende mama. "Het was me wel een week voor jou. Niet de eerste keer dat je moest afrekenen met heel wat onfaire oordelen over jou, maar toch heb je die ongelofelijke eigenschap om moedig en stijlvol terug te slaan." Zo deed Serena het boegeroep tijdens de officiële ceremonie verstommen door aandacht te vragen voor de zege van de 20-jarige Japanse Naomi Osaka.

Williams: "Ik vind het heel belangrijk om altijd te verdedigen waarin je gelooft. Zeker als het een impact kan hebben op de toekomst. Daar gaat het allemaal over." En over haar epische comebacks, zoals O'Hagan ze omschreef, in haar nu al twintig jaar durende tenniscarrière, legde Williams graag de nadruk op het belang van haar team. "Teamwerk... en zelf de mouwen opstropen en hard werken. Vertaald naar de zakenwereld: 'wat kan ik doen om mijn product te moderniseren en het terug naar de top te brengen?' Ik werk hard, heel hard voor mijn sport. En dan zet ik me ook hard in voor mijn modelijn. En ik werk ongelofelijk hard om een goeie moeder te zijn."