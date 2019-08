Serena Williams is nog altijd best verdienende sportvrouw kv

07 augustus 2019

02u45

Bron: Belga 0 Tennis Tennisster Serena Williams, op de wereldranglijst naar de tiende stek gezakt, is nog altijd de grootverdiener onder de sportvrouwen. Het Amerikaanse zakenmagazine Forbes berekende dat de 37-jarige Amerikaanse haar fortuin afgelopen jaar met 29,2 miljoen dollar (26 miljoen euro) zag aangroeien. Ze verdiende 4,2 miljoen dollar (3,7 miljoen euro) aan prijzengeld en haalde een veelvoud daarvan uit sponsorcontracten.

Het is het vierde jaar op rij dat de 23-voudige grandslamwinnares de ranglijst aanvoert. In 2016 stootte ze haar Russische collega Maria Sharapova, die elf jaar lang op één stond, van de troon.

De Japanse Naomi Osaka neemt dit jaar de tweede plaats in. Van 1 juni 2018 tot 31 mei 2019 verdiende de winnares van het US en het Australian Open 24,3 miljoen dollar (21,7 miljoen euro). Ze is pas de vierde vrouw in de geschiedenis die de kaap van 20 miljoen dollar neemt, na Williams, Sharapova en de Chinese tennisster Li Na.



De Duitse Angelique Kerber staat met 11,8 miljoen dollar op de derde plaats en ook de plaatsen vier tot elf zijn voor tennisspeelsters. Dat zijn Simona Halep (10,2 miljoen dollar), Sloane Stephens (9,6), Caroline Wozniacki (7,5), Sharapova (7,0), Karolina Pliskova (6,3), Elina Svitolina (6,1) en Venus Williams en Garbine Muguruza (allebei 5,9). De Amerikaanse voetbalster Alex Morgan is met 5,8 miljoen dollar (5,2 miljoen euro) op de twaalfde plaats de eerste niet-tennisster op de lijst.

Forbes brengt bij het opmaken van de lijst salarissen, prijzengeld en verdiensten uit publiciteit en sponsoring in rekening.