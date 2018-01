Serena Williams heeft voor het eerst sinds 1997 geen WTA-ranking - Davis Cup-team treft Hongarije XC

30 januari 2018

12u42

Bron: Belga 0 Tennis Voor de eerste keer in ruim twintig jaar heeft Serena Williams geen officiële WTA-ranking meer. De naam van de Amerikaanse tennisvedette is verdwenen uit het officiële klassement van deze week.

Williams komt niet meer voor in de lijst van ruim 1.200 speelsters omdat ze het voorbije jaar geen WTA-wedstrijd meer heeft afgewerkt. Haar laatste optreden dateert van de Australian Open 2017, die ze won. Daarna maakte ze haar zwangerschap bekend en bleef ze van de courts. Op 1 september beviel Williams van een dochter maar voor een comeback op de Australian Open, om haar titel te verdedigen, achtte ze zich niet fit genoeg. Daardoor verloor Williams 2.000 punten en viel ze terug op nul punten.

Williams verdiende haar eerste WTA-punten in oktober 1997, als prille zestienjarige. Daarna begon de klim naar de top. In juli 2002 stond ze voor het eerst op nummer 1, een positie die ze in totaal 319 weken zou bekleden. Alleen Steffi Graf en Martina Navratilova doen beter.

Over twee weken plant Williams (36) haar officiële comeback in het Fed Cup-duel tegen Nederland. Ze is ook ingeschreven voor het prestigieuze toernooi van Indian Wells, begin maart. Eind december speelde Williams wel al een demonstratiewedstrijd in Abu Dhabi tegen Jelena Ostapenko (die ze verloor).

Belgisch Davis Cup-team opent na droomcampagne van vorig jaar het nieuwe seizoen tegen Hongarije

Het Belgische Davis Cup-team neemt het van vrijdag tot zondag in de Luikse Country Hall (op hardcourt) op tegen Hongarije, dat vorig jaar voor het eerst in 22 jaar promoveerde naar de Wereldgroep.

België, derde op de Davis Cup-ranking en tweemaal verliezend finalist in de laatste drie jaar, moet het doen zonder de aan de elleboog geblesseerde Steve Darcis (ATP 103). Arthur De Greef (ATP 199) en Kimmer Coppejans (ATP 275) weigerden dan weer hun selectie. Toch starten de Belgen, met speerpunt David Goffin (ATP 7), als favoriet tegen Hongarije, 18de in de Davis Cup-ranking.

De Hongaren hopen in Luik op een sterke prestatie van Marton Fucsovics (ATP 63). Verder bestaat het team van de Magyaren uit Attila Balazs (ATP 227), Zsombor Piros (ATP 521), Mate Valkusz (ATP 848) en Gabor Borsos (ATP 958). Fucsovics, die woensdag in Luik verwacht wordt, kende een uitstekende Australian Open. Hij verloor uiteindelijk in de vierde ronde van de latere winnaar Roger Federer. Voor zijn passage in Melbourne was Fucsovics ook al verliezend finalist op het Challengertoernooi in Canberra.

De laatste wedstrijd van de Hongaren in de Wereldgroep dateert van 1996. In het verleden speelden België en Hongarije twaalf keer eerder tegen elkaar. De Belgen leiden met 7 tegen 5, maar de laatste confrontatie is al geleden van 1990.

Hongarije stootte vorig jaar door naar de Wereldgroep door in de barrages in september verrassend de maat te nemen van Rusland (3-1).

Van Herck: "Wij zijn favoriet, maar Hongarije mag niet onderschat worden"

"Wij zijn de favoriet, dat staat vast", opende Johan Van Herck de persconferentie. "Maar Hongarije mag niet onderschat worden. Dat heb ik de spelers al stevig ingepeperd. Deze wedstrijd doet me denken aan onze partij van vorig jaar in Duitsland. Zij waren toen favoriet en namen het duel te licht op. Dat mag ons niet overkomen. We moeten verder werken zoals we dat de voorbije jaren hebben gedaan. De verloren finale van vorig jaar is verteerd. Iedereen heeft zijn lessen uit de confrontatie met Frankrijk getrokken Dit is een nieuw jaar, met nieuwe kansen."

De Belgische kapitein kreeg in zijn voorbereiding af te rekenen met de afzeggingen van Arthur De Greef (ATP 199) en Kimmer Coppejans (ATP 275). "Dat vond ik bijzonder jammer", gaf Van Herck toe. "Maar het is niet aan mij hun keuze toe te lichten. In mijn ideaal weiger je nooit een selectie. Maar het is nu zo. Ik wil me concentreren op de spelers die er wel zijn. De zaak van de afwezigen bekijk ik vanaf maandag met de federatie."

Steve Darcis (ATP 103) zal komend weekend ook niet spelen, maar hij heeft met een hardnekkige elleboogblessure een geldige reden. "Zijn ervaring en mentaliteit zijn uitzonderlijk, wereldwijd", prees Van Herck de Belgische veteraan. "Hij blijft dan ook bij de groep, als staflid. Het is moeilijk voor hem om de spelers op het terrein te zien, maar hij heeft ook in zijn nieuwe taak enorm veel zin in winst. Hij is een groot voorbeeld voor de groep. Bovendien wil hij de komende maanden nog eens alles op alles zetten om terug te keren op het hoogste niveau."

Luikenaar Julien Cagnina viert 1e selectie: "Ik ben heel blij, maar heb nog veel te leren"

Julien Cagnina (ATP 248) is er in zijn thuishaven Luik voor het eerst bij als lid van de Belgische Davis Cup-ploeg. De 23-jarige Cagnina kon zijn blijdschap daaromtrent maar moeilijk verstoppen. "Het doet heel veel deugd erbij te zijn", stak Cagnina, in zijn carrière al winnaar van 17 ITF-titels waarvan de laatste vorige week in Florida, van wal. "Ik dacht dat ik er misschien dit jaar wel eens bij kon zijn, maar ik had het niet meteen bij de eerste match verwacht. Ik verwacht niet te veel van mijn eerste keer. Enkele dagen kunnen optrekken met toppers als David Goffin (ATP 7) en Steve Darcis (ATP 103) zal me al toestaan veel bij te leren. Of ik nu speel of niet, heeft geen belang."

Cagnina profiteert van de afzeggingen van Kimmer Coppejans (ATP 275), die de voorkeur gaf aan zich te concentreren op een Challengertoernooi in het Australische Burnie (waar hij maandag zijn eerste ronde verloor, red.) en Arthur De Greef (ATP 199), die als reden van zijn weigering aangaf een probleem te hebben met de federatie. Een discussie over de premies zou aan de basis van dat probleem liggen. Steve Darcis, geblesseerd aan de elleboog, vergezelt het team wel de hele week als staflid.

De loting van de wedstrijden heeft donderdag plaats in Luik. Vrijdag (vanaf 13u30) staan twee enkelpartijen op het programma. Zaterdag (om 14u30) volgt het dubbel, waarna op zondag (vanaf 13u30) de laatste twee enkelwedstrijden zullen worden afgewerkt. Johan Van Herck deelde nog niet mee wie er zal spelen. Al voegde hij al lachend toe dat David Goffin wel zeker in het enkelspel zal aantreden.

De winnaar van het duel tussen België en Hongarije zal het tussen 6 en 8 april opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Servië en de Verenigde Staten, die komend weekend in het Servische Nis wordt afgewerkt.

België leidt in onderlinge ontmoetingen met Hongarije met 7 tegen 5

De confrontatie tussen België en Hongarije, komend weekend in de Luikse Country Hall, zal de twaalfde ontmoeting worden tussen beide landen in de Davis Cup. De Belgen zijn na twee finaleplaatsen in de laatste drie jaar duidelijk favoriet. Hongarije is er voor het eerst in 22 jaar opnieuw bij in de Wereldgroep.

In de onderlinge confrontaties leiden de Belgen met 7-5, maar het laatste duel tussen beide landen dateert wel al van 1990 (4-1 winst voor België), toen op het gravel van de Brusselse tennisclub Primerose.

De winnaar van het duel tussen België en Hongarije neemt het van 6 tot april op tegen winnaar van de ontmoeting tussen Servië en de Verenigde Staten, komend weekend in het Servische Nis.

Vorige ontmoetingen:

België - Hongarije 7 - 5

1990 (in Brussel):

België - Hongarije 4 - 1 (Gr. 1 Europa/Afrika, halve finales)

1998 (in Boedapest):

Hongarije - België 3 - 2 (Gr.1 Europa, Finale)

1984 (in Brussel):

Hongarije - België 3 - 2 (Europa halve finales)

1978 (in Pecs):

Hongarije - België 4 - 1 (Europa kwartfinales)

1976 (in Brussel):

Hongarije - België 5 - 0 (Europa kwartfinales)

1963 (in Boedapest):

België - Hongarije 3 - 2 (Europa 1e ronde)

1957 (in Brussel):

België - Hongarije 4 - 1 (Europa 2e ronde)

1953 (in Boedapest):

België - Hongarije 5 - 0 (Europa 3e ronde)

1952 (in Brussel):

België - Hongarije 4 - 1 (Europa 2e ronde)

1949 (in Boedapest):

Hongarije - België 4 - 1 (Europa 2e ronde)

1937 (in Boedapest):

België - Hongarije 3 - 2 (Europa 1e ronde)

1934 (in Brussel):

België - Hongarije 3 - 2 (Europa 1e ronde)

Meer over ATP

Hongarije

sportdiscipline

sport

tennis

Europa

België

sportevenement