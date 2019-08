Serena Williams hapt naar adem in eerste set maar stoot door naar finale Toronto GVS

11 augustus 2019

08u05

Bron: Belga 2

Rafael Nadal en Daniil Medvedev spelen in Montreal om titel

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) en de Rus Daniil Medvedev (ATP 9) zijn de finalisten van de Rogers Cup (5.701.945 dollar) in Montreal.

Eerste reekshoofd Nadal, de titelverdediger op het Canadese hardcourt, kreeg zijn ticket voor de eindstrijd cadeau. Zijn Franse tegenstander Gael Monfils (ATP 20) gaf immers forfait met een enkelblessure. Enkele uren voor hij zou aantreden tegen Nadal, stond Monfils nog op de baan voor zijn kwartfinale tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 13). In die partij, die door de regen een dag was uitgesteld, trok de Fransman met 6-4, 3-6 en 7-6 (7/2) aan het langste eind. Maar achteraf klaagde hij al over enkelpijn.

Daniil Medvedev versloeg in zijn halve finale landgenoot Karen Khachanov (ATP 8) met 6-1 en 7-6 (8/6) en stootte zo door naar zijn eerste finale op een Masters 1.000 toernooi. De 23-jarige Rus mikt op een vijfde ATP-titel, de tweede dit seizoen (na Sofia).

Rafael Nadal staat al vier keer op de erelijst van de Rogers Cup. De 33-jarige Spanjaard won het toernooi in 2005, 2008, 2013 en 2018. Hij gaat voor een 83e titel, de 35e in een Masters 1.000.

Serena zwoegend naar finale Toronto

Tennisster Serena Williams heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi van Toronto. Ze versloeg de Tsjechische Marie Bouzkova met 1-6, 6-3 en 6-3. In de finale treft de Amerikaanse de 19-jarige Canadese Bianca Andreescu.

In de eerste set werd Williams afgetroefd door Bouzkova. De Tsjechische stond uitstekend te serveren en haalde op die manier de set snel binnen. Daarna zakte de service van Bouzkova in en ging Williams juist beter spelen.

Williams is de huidige nummer 10 van de wereld. Bouzkova staat 91ste op die ranglijst. In de vorige ronde won ze verrassend van Simone Halep, maar Williams bleek toch een maatje te groot.