Serena Williams geraakt volgens haar coach fit voor Wimbledon

09 juni 2018

18u53

Serena Williams zou fit moeten geraken voor het grandslamtoernooi van Wimbledon. Dat zei haar Franse coach Patrick Mouratoglou op BBC Radio 5 Live. Eerder deze week gaf Williams forfait voor de achtste finales op Roland Garros wegens een borstspierblessure.

De 36-jarige Amerikaanse gaf maandag in Parijs een persconferentie net voor haar achtste finale tegen de Russin Maria Sharapova. Daarin zei ze dat ze forfait moest geven door een blessure aan de rechterborstspier, waardoor ze niet kon opslaan. Het was onduidelijk hoe lang de Amerikaanse geblesseerd zou zijn, maar volgens haar coach Patrick Mouratoglou zou Williams op tijd fit moeten geraken voor Wimbledon. "Binnen de twee weken zou ze hersteld moeten zijn van haar blessure en weer tegen een bal moeten kunnen slaan", zei Mouratoglou op de Britse radiozender BBC Radio 5 Live. "Daarna heeft ze nog vijftien dagen om veel te fitnessen en te werken aan haar snelheid."

Williams speelde in Parijs voor het eerst een grandslamtoernooi sinds de geboorte van haar dochter in september. Ze leek op weg te zijn naar haar vierde eindzege op Roland Garros, maar de borstspierblessure gooide roet in het eten. "Serena heeft er goed aan gedaan niet tegen Sharapova te spelen, omdat ze niet kon opslaan. En je kan geen wedstrijd winnen als je niet kan opslaan", zei Mouratoglou. "Ze zou dan ook een groot risico gelopen hebben om de borstspier te scheuren. De spier was zelfs al bijna gescheurd."

Williams pakte eerder al in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016 de eindzege op Wimbledon. Vorig jaar was de Amerikaanse er niet bij op het derde grandslamtoernooi wegens haar zwangerschap. Wimbledon vindt dit jaar plaats van maandag 2 juli tot en met zondag 15 juli.