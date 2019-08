Serena Williams geeft forfait voor Cincinnati, Venus mept titelverdedigster eruit - Del Potro past voor US Open YP

14 augustus 2019

07u02

Bron: Belga 0 Tennis Serena Williams heeft forfait gegeven voor het WTA-toernooi in Cincinnati als gevolg van een rugblessure. Het is al de zoveelste tegenslag voor de Amerikaanse in de aanloop naar de US Open die op 26 augustus van start gaat.

De tennisster verscheen dinsdagochtend (plaatselijke tijd) nog op de training in Cincinnati, maar moest de juryleden vervolgens meedelen dat ze niet kon spelen. Williams zou het normaal gezien in de eerste ronde opnemen tegen de Kazachse Zarina Diyas. "Ik ben zondag naar Mason (Ohio) gegaan en heb er alles aan gedaan om klaar te zijn om deze (dinsdag)avond te spelen. Na mijn training van vanochtend was ik nog hoopvol, maar helaas gaat het nog steeds niet goed met mijn rug", legt Williams uit in een communiqué dat door de organisatie van het toernooi werd gepubliceerd.

De 37-jarige Amerikaanse moest eerder al forfait geven in de finale van het WTA-toernooi in Toronto, eveneens omwille van rugproblemen. Eerder had ze ook al last van haar knie. Haar beslissing om verstek te geven voor Cincinnati werpt een schaduw over haar voorbereidingen voor de US Open.

Zus Venus schakelt titelverdedigster Kiki Bertens uit

Kiki Bertens (WTA-5) zal haar titel alvast niet verlengen in Cincinnati (2.944.486 dollar). De 27-jarige Nederlandse, als vijfde reekshoofd vrij in de eerste ronde, werd dinsdag in de tweede ronde uitgeschakeld door Venus Williams (WTA-65). In 2 uur en 17 minuten maakte de Amerikaanse veterane (39) er 6-3, 3-6 en 7-6 (7/4) van.

Vorig jaar won Bertens het hardcourttoernooi in Ohio door in de finale de Roemeense Simona Halep, toen nog nummer een van de wereld, met 2-6, 7-6 en 6-2 te verslaan. Venus Williams staat in tegenstelling tot haar zus Serena niet op de erelijst.

Argentijn Juan Martin del Potro geeft geblesseerd forfait

De 30-jarige Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP-12) geeft forfait voor het US Open. Dat deelde de organisatie mee. De toernooiwinnaar van 2009, vorig jaar runner-up, herstelt nog na een operatie aan de rechterknie. In juni liep hij tijdens het toernooi van Queens een breuk in de knieschijf op.

De Amerikaan Denis Kudla (ATP-111), die eerder op de dag nog een wildcard toebedeeld kreeg, komt nu automatisch op de hoofdtabel. Zijn uitnodiging gaat naar zijn landgenoot Christopher Eubanks (ATP-191).

Het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen gaat maandag 26 augustus in Flushing Meadows, New York, van start.