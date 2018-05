Serena Williams geeft forfait in Madrid - Titelverdediger Cilic moet in tweede ronde al inpakken in Istanboel Redactie

03 mei 2018

13u19

Bron: Belga 0

Titelverdediger Cilic moet in tweede ronde al inpakken in Istanboel

De Kroaat Marin Cilic (ATP 4) is vandaag uitgeschakeld in de tweede ronde (achtste finales) van het ATP-toernooi in het Turkse Istanboel (gravel/426.145 euro)

Het topreekshoofd moest met 6-4 en 6-2 zijn meerdere erkennen in de Tunesiër Malek Jaziri (ATP 78). De wedstrijd duurde 1 uur en 20 minuten.

Vorig jaar schreef Cilic het toernooi in Istanboel nog op zijn naam. In de finale was hij toen te sterk voor de Canadees Milos Raonic.

Jaziri ontmoet in de kwartfinales de winnaar van het duel tussen de Braziliaan Thiago Monteiro (ATP 131) en de Tsjech Jiri Vesely (ATP 84).

Serena past voor Madrid

Serena Williams geeft forfait voor het WTA-toernooi in Madrid, dat volgende week wordt gespeeld. De 23-voudig grandslamkampioene zou in de Spaanse hoofdstad haar eerste graveltoernooi van het jaar afwerken, maar voelt zich niet klaar. Organisator Manolo Santana bevestigde het nieuws. "We vinden het jammer dat Serena er niet bij is. Ze is één van de grootste kampioenen in onze sport en heeft hier altijd de show verzorgd. Hopelijk zien we haar terug."

Serena werd in september 2017 voor het eerst mama. Dit seizoen maakte ze haar comeback op de WTA Tour, maar dat is vooralsnog geen succes geworden. Zowel in Indian Wells als Miami werd de 36-jarige Amerikaanse al vroeg uitgeschakeld. Het toernooi van Madrid staat twee keer op haar erelijst (2012 en 2013).

Wickmayer sneuvelt in China

Yanina Wickmayer (WTA 100) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van het WTA-toernooi in het Chinese Anning (gravel/125.000 dollar). Wickmayer, het derde reekshoofd, ging in drie sets onderuit tegen de Russische Irina Khromacheva (WTA 210). Het werd 2-6, 6-3, 6-3 na 1 uur en 48 minuten. 'Wicky' had hun enige eerdere ontmoeting, vorig jaar op hardcourt in Boedapest, met 6-4, 6-2 gewonnen. Onze landgenote was de enige Belgische op de tabel van de Kunming Open.