Serena Williams bereidt zich in de gym voor op Australian Open

Serena Williams, die in september een eerste keer moeder werd, is alweer aan het trainen in de gym. In januari hoopt ze haar titel te kunnen verdedigen op de Australian Open. De 36-jarige Amerikaanse kwam niet meer in actie sinds ze in Melbourne een 23ste Grand Slam op haar palmares bracht. Op 1 september beviel ze van haar dochter Alexis Olympia Ohanian Jr.

"Inmiddels zit ze alweer in de gym, om langzaamaan weer in vorm te komen", zegt haar fysical coach Ruben Mateu. "Voor iemand met een spierstelsel als Serena is het makkelijker om weer in conditie te geraken. Het zal voor haar sneller gaan dan voor eender welke andere sportvrouw. Ook met haar motivatie zit het goed. Ze is vastbesloten terug te keren. Ze is altijd al bijzonder gemotiveerd geweest, maar nu nog meer. Als ze terugkeert, is dat om te winnen."

Met een 24ste grandslamzege zou Williams het record van de Australische Margaret Court evenaren. Ze zou niet de eerste zijn die na een zwangerschapsverlof nog een Grand Slam wint. Court won haar laatste drie Grand Slams in 1973, een jaar nadat ze van haar eerste zoon beviel. Kim Clijsters won nog twee keer de US Open en één keer de Australian Open na de geboorte van haar dochter Jada.