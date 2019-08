Serena neemt revanche op Osaka - Lastige klant voor Goffin in eerste ronde Cincinnati LPB

Serena neemt revanche op Osaka

Serena Williams (WTA 10) heeft op het WTA-toernooi in Toronto (hard/2,83 miljoen dollar) voor de eerste keer in haar loopbaan gewonnen van Naomi Osaka (WTA 2). De 37-jarige Amerikaanse, het achtste reekshoofd, was in de kwartfinale met 6-3, 6-4 te sterk voor de als tweede geplaatste Japanse. Williams sloeg onder meer 12 aces. Osaka is ondanks de nederlaag vanaf maandag wel opnieuw de nummer één van de wereld. De Japanse had de voorgaande twee duels met Williams gewonnen. Een klein jaar geleden troffen beide speelsters elkaar in de spraakmakende finale op de US Open. Williams kreeg het in New York flink aan de stok met umpire Carlos Ramos en moest een game afstaan aan Osaka.

Williams, die in de tweede ronde nog Elise Mertens (WTA 20) uitschakelde, treft bij de laatste vier Marie Bouzkova (WTA 91). De Tsjechische profiteerde van de opgave van de Roemeense Simona Halep (WTA 4), het vierde reekshoofd. Halep hield het na de eerste set, die met 6-4 door Bouzkova werd gewonnen, met een achillespeesblessure voor bekeken.

In de tweede halve finale ontmoeten de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 29) en de Canadese Bianca Vanessa Andreescu (WTA 27) elkaar. Kenin haalde het in twee sets (7-6 (7/2), 6-4) van het Oekraïense zesde reekshoofd Elina Svitolina (WTA 7). Andreescu vloerde in drie sets (6-0, 2-6, 6-4) het Tsjechische derde reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 3).

Lastige tegenstander voor Goffin in Cincinnati

David Goffin (ATP 18) heeft een lastige tegenstander geloot in de eerste ronde van het Masters 1.000-toernooi in Cincinnati (hardcourt/6.056.280 dollar). De 28-jarige Luikenaar, het zestiende reekshoofd, ontmoet maandag de 21-jarige Amerikaan Taylor Fritz (ATP 25). Het wordt het eerste onderlinge duel tussen beide spelers. Bij winst treft Goffin de Argentijn Guido Pella (ATP 24) of een kwalificatiespeler. De Belgische nummer één ging er afgelopen week in de eerste ronde van het Masters 1.000-toernooi in Montreal uitgerekend tegen Pella uit. Goffin treedt in Cincinnati ook in het dubbelspel aan, aan de zijde van de Pool Hubert Hurkacz.

Met Novak Djokovic (ATP 1), Rafael Nadal (ATP 2) en Roger Federer (ATP 3) op de hoofdtabel heeft de organisatie van Cincinnati een uitstekend deelnemersveld.

Nadal naar halve finale in Montreal

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de halve finale van het Masters 1.000-toernooi in Montreal (hard/5.701.945 dollar). Het Spaanse topreekshoofd knokte zich na net geen twee uur tennis in drie sets (2-6, 6-1, 6-2) voorbij de Italiaan Fabio Fognini (ATP 11), het zevende reekshoofd. Ook de Rus Karen Khachanov (ATP 8), het zesde reekshoofd, haalde de laatste vier. Hij versloeg versloeg de Duitser Alexander Zverev (ATP 7), het derde reekshoofd, met 6-3, 6-3.

Khachanov treft in de halve finale zijn landgenoot Daniil Medvedev (ATP 9), het achtste reekshoofd. De Moskoviet rekende in de eerste kwartfinale vrijdag in twee sets (6-3, 6-1) af met de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 4), die als tweede geplaatst is in Montreal. Nadal kent zijn tegenstander bij de laatste vier nog niet. De Spanjaard treft de winnaar van de laatste kwartfinale tussen de Fransman Gaël Monfils (ATP 20), het zestiende reekshoofd, en de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 13), het tiende reekshoofd. Die partij werd uitgesteld door de overvloedige regenval in Canada. Beide spelers waren net begonnen en Monfils leidde met 30-0 in het eerste game. De wedstrijd wordt vandaag hernomen.

Mertens treft 17-jarige Amerikaanse in Cincinnati

Elise Mertens (WTA 20) kent haar tegenstandster in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Cincinnati (hardcourt/2.944.486 euro). De 23-jarige Limburgse treft de 17-jarige Amerikaanse Catherine McNally (WTA 124), die dankzij een uitnodiging op de hoofdtabel staat. Het wordt het eerste onderlinge duel tussen beide speelsters. Bij winst treft Mertens in de tweede ronde de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 7), die vrij is in de eerste ronde. In de derde ronde wacht mogelijk Serena Williams (WTA 10). De Amerikaanse versloeg Mertens de voorbije week nog in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Toronto.

De Australische Ashleigh Barty is het eerste reekshoofd in Cincinnati. De Japanse Naomi Osaka, die maandag opnieuw nummer één van de wereld wordt, is als tweede geplaatst.