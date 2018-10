Serena neemt het begin volgend jaar op tegen Federer - Mertens naar kwartfinale dubbelspel Redactie

03 oktober 2018

17u16

Bron: ANP 0

Serena treft Federer

De organisatie van de Hopman Cup heeft voor nieuwjaarsdag een topaffiche aangekondigd. Serena Williams treft Roger Federer in de jaarlijkse strijd tussen gemengde landenteams. De Amerikaanse vormt een koppel met Frances Tiafoe, de Zwitser treedt in het toernooi in het Australische Perth wederom aan met Belinda Bencic.

De 37-jarige Williams heeft niet meer gespeeld sinds haar nederlaag tegen Naomi Osaka in de ophefmakende finale van de US Open, waarin de 23-voudige grandslamwinnares opzichtig ruzie maakte met de umpire. Ze meldde zich af voor het toernooi in Peking. Williams doet voor de vijfde keer mee aan de Hopman Cup. Federer en Bencic zijn titelverdediger in Perth.

Het Duitse team is op papier ook sterk met Alexander Zverev, de nummer vijf van de wereld bij de mannen, en Angelique Kerber, de mondiale nummer drie bij de vrouwen.

Mertens in kwartfinale dubbelspel

Elise Mertens heeft zich aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs geplaatst voor de kwartfinale van het dubbelspel op het WTA-toernooi in Peking (hard/8.285.274 dollar). De Belgisch-Nederlandse tandem, het vierde reekshoofd, versloeg in de achtste finales (tweede ronde) de Letse Anastasija Sevastova en de Russin Anastasia Pavlyuchenkova in twee sets: 7-5, 6-2. In de kwartfinales wachten de Amerikaanse Nicole Melichar en de Tsjechische Kveta Peschke.

Del Potro zeker van plaats op ATP Finals

Juan Martin Del Potro is zeker van een plaats in de ATP Finals in Londen. De Argentijn, nummer vier van de wereld, kwalificeerde zich op het toernooi van Peking (3.401.860 dollar) voor de kwartfinales na 6-4, 7-6 (7/4) winst tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 24). Daardoor heeft de runner-up van de US Open genoeg punten achter zijn naam om voor de vijfde keer naar de seizoensfinale door te stoten. Naast Del Potro plaatsten ook Rafael Nadal, Novak Djokovic en Roger Federer zich al voor de ATP Finals.