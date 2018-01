Serena had flinke complicaties na bevalling: "Het moment waarop ik Alexis een eerste keer mocht vastnemen, was geweldig. Maar nadien ging het fout" Filip Dewulf

In een interview met Vogue gaf Serena Williams toe dat ze hachelijke momenten doormaakte tijdens en na de geboorte van dochtertje Alexis Olympia op 1 september vorig jaar. Het meisje kwam eerst en vooral met een noodkeizersnede ter wereld nadat haar hart was gestopt met kloppen. Uiteindelijk kwam alles goed met het kleintje: "Het moment waarop ik Alexis een eerste keer mocht vastnemen, was geweldig", herinnert Serena zich. "Maar nadien ging het fout."

De dag nadien kreeg de mama zelf te maken met serieuze problemen. Williams voelde zich kortademig en was meteen gewaarschuwd dat ze mogelijk opnieuw met bloedklonters te maken had. In 2011 was de 23-voudige grandslamwinnares al eens aan de dood ontsnapt nadat ze na een operatie een longembolie opliep. Williams wist nu zelfs welke medicatie ze nodig had en overtuigde zo het ziekenhuispersoneel. Maar dat was nog niet alles: de toegediende bloedverdunners gecombineerd met haar zware hoestbuien zorgden ervoor dat de wonde van de keizersnede openging en de dokters ontdekten op de operatietafel dat Williams een flinke interne bloeding had gehad in haar buikspieren. Uiteindelijk moest ze tot zes weken na de bevalling het bed houden, waardoor het logischer is waarom ze er maandag niet bij zal zijn als de Australian Open van start gaat.

"Zit met record van 25 grandslamzeges in mijn hoofd"

Nog in dat interview stelt de Amerikaanse haar fans evenwel gerust. “Ik wil nog meer grandslamtoernooien winnen. Het is geen geheim dat ik er graag 25 op mijn palmares zou zien”, verklaarde de voormalige nummer een van de wereld.

Sinds ze in januari vorig jaar het Australian Open won, kwam de Amerikaanse niet meer in actie. Na een babypauze van bijna een jaar maakte ze eind december 2017 haar rentree op een exhibitietoernooi in Abu Dhabi. De Letse Jelena Ostapenko (WTA-7) nam in twee sets de maat van Williams en verpeste zo de comeback. “Ik sta nog niet waar ik had willen staan”, verklaarde Williams.

De titelverdedigster had in Melbourne met een 24e grandslamzege het record van de Australische Margaret Court kunnen evenaren. “Ik zit met dat record in mijn hoofd. Hoewel het idee om naar San Francisco te verhuizen en daar gewoon een moeder te zijn heel aanlokkelijk is, ben ik daar nog niet klaar voor. Ik wil zeker nog meer Grand Slams winnen. Het is geen geheim meer dat ik mijn zinnen op 25 grandslamzeges heb gezet”, zei Williams bij Vogue. “Ik denk dat mijn dochter daarbij kan helpen. Ik verlies wedstrijden omdat ik te zenuwachtig ben. Heel veel van die stress is bij de geboorte van Alexis Olympia verdwenen. Omdat ik weet dat er thuis een geweldige baby op me wacht, is het geen noodzaak meer om voor het geld of voor titels te spelen. Ik wil de prestige nog wel, maar het is niet absoluut noodzakelijk. Daardoor sta ik met een ander gevoel op de baan.”

