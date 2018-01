Sensationele 'tweeners' en waanzinnige rally's: dit waren de mooiste punten van het tennisjaar 2017 Mike De Beck

11u00 5 Photo News Tennis Het tennisjaar 2017 gaat voor ons Belgen vooral de geschiedenis in als dat van de ontplooiing van David Goffin. Uiteraard had het tenniscircuit heel wat meer te bieden. We nemen je mee door de strafste punten op het allerhoogste niveau. Een reis door de 'tweeners', precieze lobs, de strafste rally's en meest waanzinnige winners.

Het punt van het jaar?

Een van de beste punten van het jaar kwam van het racket van Pablo Cuevas. De Uruguayaan schudde op het tennistoernooi van Madrid een achteloos shot uit zijn rechterarm en liet daarmee Alexander Zverev perplex staan.

De 'tweener' van Radwanska

Ook aan zogenaamde 'tweeners' geen gebrek dit jaar. De Poolse Rawanska pakte in de eerste ronde met een knap punt door de benen uit tegen de Bulgaarse Pironkova in de eerste ronde van de Australian Open.

Straffe rally op het hoogste niveau

Federer versus Nadal. Ook in 2017 kregen we enkele topduels tussen de twee grote tenoren op ons bord geschoteld. Zo ook in de finale van de Australian Open. De twee tennisgrootheden maakten er een epische strijd van en dat onderstreept onderstaande punt alleen maar. Hieronder nog een straf punt uit die finale.

De backhand van Nadal

Op de weg naar de finale liet Nadal ook enkele staaltjes van zijn kunnen zien. Bijvoorbeeld in de halve finale tegen Grigor Dimitrov. Met een uitstekende backhand stuurde de Spanjaard Dimitrov wandelen.

De forehand van Federer

In de halve finale van de Australian Open kwam het tot een Zwitsers toptreffen. Uiteindelijk nam Federer de bovenhand van zijn landgenoot Wawrinka met onder meer deze knappe forehand.

Ook tegen Nishikori toonde Federer zijn kunnen

De 'finishing touch' van Alexander Zverev

De 20-jarige tennisster Alexander Zverev toonde zijn kunnen op het hoogste niveau. Tegen Rafael Nadal toonde hij zijn enorme technische bagage op de Australian Open. Met dit waanzinnig punt tot gevolg.

De lob van Dan Evans

De 27-jarige Brit verraste thuisspeler Tomic in de derde ronde van de Australian Open met deze lob.

Jankovic valt uitgeput neer op de grond

Nog in de derde ronde van de Australian Open: de lang uitgesponnen rally tussen Kuznetsova en Jelena Jankovic. Die laatste trok aan het langste eind, maar viel door de uitputting wel neer op de grond.

Kyrgios tovert met het mes op de keel

Koelbloedig. Nick Kyrgios verliest zijn hoofd wel eens af en toe, maar in de tweede ronde van de Australian Open kende hij klaarblijkelijk geen stress. De Italiaan Seppi had een matchpunt te pakken, maar een bijzonder nonchalante Kyrgios reageerde met een 'tweener' in volle rally.

Andy Murray met wel heel precieze lob

In 2017 kampte de Schot met heel wat blessures, maar in de eerste ronde van de Australian Open tekende Andy Murray toch voor de 'lob van de dag'. De Oekraïner Marchenko was het kind van de rekening.

De uitstekende defensie van Nadal

In zijn eerste ronde op de Australian Open ging Rafael Nadal zo goed als bijna elke bal halen. De Duitser Mayer was radeloos en zeker bij onderstaand punt. Nadat Mayer de Spanjaard flink op de proef stelde, was het uiteindelijk toch Nadal die met het punt aan de haal ging.

Nog enkele fantastische punten op de Australian Open gebundeld

De lasso van Nadal

Uiteraard mag de tiende zege van Rafael Nadal op Roland Garros niet in dit rijtje ontbreken. In de finale maakte hij komaf met Stan Wawrinka en kwam de Spanjaard in de jacht naar 'la decima' ook op de proppen met zijn kenmerkende lassoslag.

Brown en Monfils verzorgen het spaktakel

Op het Parijse gravel verzorgden ook Gaël Monfils en Dustin Brown de show. In de tweede set tekende beide tennisheren voor een hoogst opmerkelijk punt.

Khachanov verrast Murray

Karen Khachanov, de Russische tennisser met Armeense roots, bokste samen met Andy Murray ook nog een fantastisch punt in elkaar.

Thiem en Tomic maken er spektakelstuk van

Aan spektakel geen gebrek in het treffen tussen Dominic Thiem en Bernard Tomic. In de derde set kwamen de twee aandraven met een waanzinnig punt. Beslecht in het voordeel van Thiem.

Djokovic flirt met de lijn

In de vierde ronde stond de verrassende Ramos Viñolas tegenover Novak Djokovic. De Spanjaard kreeg te maken met een schitterend antwoord van de Serviër.

Checchinato legt de bal perfect dood

Nog een punt dat om van te smullen, kwam van het racket van de Italiaan Checchinato. Tegen Kyrgios legde hij het balletje perfect dood.

Straffe rally bij de vrouwen

Ook de vrouwen lieten op de hoofdtabel heel wat fraais zien op Roland Garros. Denk maar aan onderstaand punt tusen Muguruza en Putintseva.

De duikvlucht van Dustin Brown

Wellicht hét punt van Wimbledon. De enorme duikvlucht waarmee Dustin Brown op het Londense gras mee uitpakte. Hij gooide lijf en leden in de strijd en met succes.

Monfils in de draai

Eentje die hierboven ook al is gepasseerd: Gaël Monfils. De Franse tennisser draaide tegen Mannarino fraai om zijn as om het punt naar zich toe te trekken. Een knap staaltje van techniek.

Schitterende return van de revelatie

De revelatie van 2017 bij de vrouwen luistert ongetwijfeld naar de naam Jelena Ostapenko. De Letse pakte de oppergaai op Roland Garros, maar liet ook op Wimbledon wat fraais zien. Zoals dit punt tegen Venus Williams bijvoorbeeld.

De klasse van Federer

Ook in 2017 stond er vaak geen maat op Roger Federer. De Zwitserse grootmeester toverde op Wimbledon tegen Raonic met een bal die perfect op de lijn viel. De challenge van Raonic mocht dan ook niet baten.

Bal rot van effect van Nadal

John Millman had in de eerste ronde van Wimbledon absoluut geen verhaal tegen Rafael Nadal. De Australiër mocht na een uur en 46 minuten al inpakken en dat mag niet verbazen als je naar onderstaande klasseflits van Nadal kijkt.

Muguruza vindt het hoekje

Zonder Serena Williams op het strijdtoneel moest Venus Williams de eer van de familie verdedigen. Op Wimbledon botste ze wel op een sterke Muguruza. Met een straffe lob pakte ze Williams dan ook op de verrassing.

Kvitova doet het zoals Monfils

"Wat Monfils kan, kan ik ook", moet Petra Kvitova gedacht hebben. Tegen Johanna Larsson pakte de Tsjechische uit met een haast identieke draai om de as. Larsson kon er dan ook niet meer bij.

Berdych met een fantastische drop

Tomas Berdych weet zijn momenten wel te kiezen. Uitgerekend tegen Roger Federer schudde de Tsjech een vleugje magie uit zijn racket. Op de fantastische drop had Federer duidelijk geen antwoord.

Querrey heeft het net niet nodig

De US Open dan waar we ook heel wat lekkers op ons bord kregen. Denk maar aan onderstaand punt waarin Sam Querrey tegenover Dudi Sela het laken naar zich toe trok.

Cilic pakt uit met rug tegen de muur

Cilic nam makkelijk de maat van de Argentijn Mayer en liet ook een staaltje van zijn kunnen zien. Hij moest achter een quasi ongrijpbare bal hollen, maar sloeg dan dit uit zijn racket.

Tsonga geraakt dan toch door het pantser van Shapovalov

Jo-Wilfried Tsonga had een vette kluif aan Shapovalov. De Canadees had een indrukwekkende verdediging, maar moest uiteindelijk toch de duimen leggen voor Tsonga tijdens dit punt.

Hoogtepunt voor Jaziri

De Tunesiër Malek Jaziri stond er met een break tegen niet zo goed voor tegen Millman in de tweede set. Toch slaagde hij er nog met deze straffe winner in om het punt in de wacht te slepen.

Federer met een onwaarschijnlijke return

Ook op de US Open schudde Federer enkele klasseflitsen uit zijn racket. Tegen Youzhny had hij een onwaarschijnlijke return in petto. Met veel gevoel, heet zoiets.

Flipkens van het kastje naar de muur gespeeld

De tweede ronde was dit jaar het eindstation voor Kirsten Flipkens op de US Open. Ze kwam er Elena Vesnina tegen die onze landgenote af en toe van het kastje naar de muur speelde. Zoals hieronder bijvoorbeeld.

Albot redt de meubelen

De Moldaviër Radu Albot had de handen vol met Sam Querrey. Hij rende de longen uit zijn lijf en dat loonde uiteindelijk ook. Zijn vreugde was er dan ook niet minder om.

De comeback van Sharapova

'Masha' maakte in 2017 haar comeback op het hoogste toneel en dat ging uiteraard niet onopgemerkt voorbij. Tegen de Amerikaanse Kenin toverde ze deze lob uit haar racket.

Nadal op zijn best

Rafael Nadal stoomde in 2017 naar de eindzege op de US Open. Tegen de Argentijn Mayer pakte hij uit met dit punt. Een ferme lassoslag rot van effect.

Pouille komt als winnaar uit de bus

Pouille versus Schwartzman werd een intense strijd. Uiteindelijk was het de Fransman die dit punt naar zijn hand kon zetten.

Spektakel aan het net

Venus Williams had het niet onder de markt tegen Suarez Navarro. Beide dames verzorgden het spektakel aan het net. Iedereen recht op de banken.

Amerikaans duel met verrassende winnares

Sloane Stephens en Venus Williams maakten er een verbeten strijd van met een verrassende winnares. Stephens klopte de zus van Serena en stootte zo door naar de finale. De halve finale had dan ook enkele straffe punten in petto.

Rafael Nadal met verstomming geslagen na shot van Goffin

De nummer één van de wereld kloppen, het lukte David Goffin ook op het einde van 2017. 'La Goff' pakte de scalp van de Spanjaard Rafael Nadal op de Masters en liet enkele bijzonder straffe punten zien. Zoals onderstaand punt waarbij de mond van Nadal open viel van verbazing.

Goffin pakte eerder al uit tegen Nadal

Om het fantastische jaar van David Goffin nog maar eens te onderstrepen, nemen we nog een punt vanop het ATP-toernooi in Madrid even bij. De Sportman van het Jaar liet in de 'turn' een fantastische backhand zien.

