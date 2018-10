Schwartzman naar halve finale European Open - Van Uytvanck en Minnen naar finale dubbelspel Luxemburg LPB

19 oktober 2018

17u25

Bron: belga/anp 0

Thuisspeelster Kasatkina en revelatie Jabeur spelen de finale van de Kremlin Cup

De Russische Daria Kasatkina (WTA 14) en de Tunesische Ons Jabeur (WTA 101) spelen morgen de finale van de Kremlin Cup, het WTA-toernooi van Moskou (hardcourt/932.866 dollar). Kasatkina speelde vorig jaar ook al de finale, die ze toen verloor van de Duitse Julia Görges.

De 21-jarige Russische, het zesde reekshoofd en getraind door onze landgenoot Philippe Dehaes, rekende na dik anderhalf uur tennis in twee sets (6-4 en 6-3) af met de Britse Johanna Konta (WTA 44). Kasatkina kan voor eigen volk haar tweede WTA-titel veroveren. Vorig jaar triomfeerde ze ook al op het toernooi in Charleston. Dit seizoen haalde ze de eindstrijd in Dubai en Indian Wells, maar telkens trok ze aan het kortste eind.

Haar tegenstandster in de finale wordt de verrassende Ons Jabeur. De 24-jarige Tunesische rekende in haar halve finale na één uur en veertig minuten in drie sets (6-3, 3-6 en 6-3) af met de Letse Anastasija Sevastova (WTA 11), het zesde reekshoofd. Eerder dit toernooi verraste Jabeur ook al achtereenvolgens Ekaterina Makarova (WTA 61), Sloane Stephens (WTA 8) en Anett Kontaveit (WTA 21). Voor de Tunesische wordt het haar eerste WTA-finale.

Schwartzman naar halve finale in Antwerpen

De Argentijn Diego Schwartzman (ATP 17) heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finale van de European Open in Antwerpen (hard/612.755 euro). Het tweede reekshoofd haalde het in de kwartfinale met 6-4, 6-3 van de Fransman Gilles Simon (ATP 32). De wedstrijd duurde 1 uur en 36 minuten. In de halve finales treft Schwartzman de winnaar van het duel tussen de Fransman Gaël Monfils (ATP 38) en de Canadees Vasek Pospisil (ATP 79).

Van Uytvanck en Minnen naar finale dubbelspel

Alison Van Uytvanck en Greet Minnen hebben zich geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi in Luxemburg (hard/250.000 dollar). Het Belgische duo, ook buiten de baan een paar, haalde het na de opgave van Kirsten Flipkens en de Zweedse Johanna Larsson, hun opponenten in de halve finales. Op dat moment hadden Van Uytvanck en Minnen al de eerste set met 7-6 (8/6) gewonnen en stonden ze ook in set twee met 3-1 voor. Flipkens en Larsson moesten er de brui aan geven nadat onze landgenote stevig geraakt werd door een bal. In de finale nemen Van Uytvanck en Minnen het op tegen de winnaars van het duel tussen de Roemeense Raluca Serban en de Bulgaarse Isabella Shinikova, en de Wit-Russin Vera Lapko en thuisspeelster Mandy Minella.

Wimbledon voert tiebreak in in vijfde set

Op Wimbledon zal vanaf volgend jaar ook in de vijfde set een tiebreak gespeeld worden. Dat maakte de All England Lawn Tennis Club (AELTC) vandaag bekend. Bij een stand van 12-12 in de vijfde set (bij de vrouwen in de derde set) volgt vanaf 2019 een tiebreak. De beslissing komt er na uitvoerige bestudering van de afgelopen twintig edities van Wimbledon, en na consultatie van tennissers en andere betrokkenen.

“De tijd is gekomen voor deze verandering”, aldus AELTC-voorzitter Philip Brook. “We weten dat de marathonpartijen schaars zijn, maar we willen ook niet direct een tiebreak bij 6-6 in de laatste set. 12-12 is daarom een perfecte optie voor de balans tussen het maximaal presteren van de spelers en het afsluiten van een wedstrijd in een aanvaardbare tijdsduur.”

De US Open is het enige grandslamtoernooi waarbij in alle sets dezelfde regels gelden. Op de Australian Open en op Roland Garros wordt in de vijfde set bij de mannen, en in de derde set bij de vrouwen, doorgespeeld totdat er een verschil is van twee games.

Door deze beslissing zullen marathonpartijen op het heilige gras van Wimbledon voortaan niet meer voorkomen. Het bekendste voorbeeld daarvan is de match tussen John Isner en Nicolas Mahut in 2010. Hun duel overspande drie dagen en durde in totaal 11 uur en 5 minuten.

Loting WTA Finals bekend

Vandaag is in Singapore geloot voor de groepsfase van de WTA Finals, die zondag van start gaan. De acht speelsters in het enkelspel werden ingedeeld in twee groepen. De rode groep bevat de Duitse Angelique Kerber (WTA 3), de Japanse Naomi Osaka (WTA 4), de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10) en de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 8). De witte groep wordt gevormd door de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2), de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 7), de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 6) en de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 5). De speelsters die in hun poule bij de eerste twee eindigen, stoten door naar de halve finales.

In het dubbelspel neemt Elise Mertens in Singapore deel aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs. Hun tegenstanders in de kwartfinales - in het dubbelspel wordt geen poulefase afgewerkt - zijn nog niet bekend.

