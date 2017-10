Schuldenberg van liefst 61 miljoen: gedwongen veiling dreigt voor legende Boris Becker MH

14u37

Bron: ANP 1 EPA Tennis De Duitse tennislegende Boris Becker heeft zich dieper in de schulden gestoken dan iedereen had gedacht. Dat meldt het Duitse blad Bunte.

Drie maanden nadat de jongste winnaar van Wimbledon ooit failliet werd verklaard door een rechtbank in Londen, hebben curatoren vastgesteld dat hij een schuld heeft opgebouwd van omgerekend ongeveer 61 miljoen euro. De experts van Smith & Williamson vermoeden dat de schuldenberg waarschijnlijk zelfs nog hoger is.



Indien dat bedrag klopt, moeten volgens het Duitse blad Bunte bezittingen van Becker worden geveild. Taxateurs van veilinghuis Wyles Hardy & Co lopen al in en uit om spullen te bekijken die mogelijk onder de hamer gaan. Daaronder zou ook onder meer de Wimbledon-bokaal zijn die hij op 7 juli 1985 als 17-jarige speler won.

REUTERS